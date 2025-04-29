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  • CHP'li Aşkın Genç: 'Aynı tüketim düzeyine rağmen faturalar katlanarak artıyor'

CHP'li Aşkın Genç: 'Aynı tüketim düzeyine rağmen faturalar katlanarak artıyor'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri'deki elektrik faturalarıyla ile ilgili açıklamalarda bulunarak, 'Bugün Kayseri ve ilçelerimizde vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı elektrik faturası sorununu dile getirmek istiyorum. Son dönemde elektrik faturalarında dikkat çekici artışlar yaşanıyor. Aynı tüketim düzeyine rağmen faturaların önceki aylara göre katlanarak arttığına dair çok sayıda şikâyet alıyoruz. Devlet desteği adı altında sunulan indirimler faturaların gerçek maliyetini gizlemeye yetmiyor' dedi.

CHP'li Aşkın Genç: 'Aynı tüketim düzeyine rağmen faturalar katlanarak artıyor'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, son zamanlarda Kayseri’deki vatandaşların elektrik faturalarında, devlet desteğine rağmen artış olduğunu iddia ederek, “Bugün Kayseri ve ilçelerimizde vatandaşlarımızın karşı karşıya kaldığı elektrik faturası sorununu dile getirmek istiyorum. Son dönemde elektrik faturalarında dikkat çekici artışlar yaşanıyor. Aynı tüketim düzeyine rağmen faturaların önceki aylara göre katlanarak arttığına dair çok sayıda şikâyet alıyoruz. Devlet desteği adı altında sunulan indirimler faturaların gerçek maliyetini gizlemeye yetmiyor. Vatandaşlarımız bu desteklerin yeterli olmadığını ve artan faturaların aile bütçelerini zorladığını ifade ediyor. Buradan yetkililere sesleniyorum: Elektrik faturalarındaki bu artışların gerçek nedeni nedir? Vatandaşlarımızın haklı sorularına net ve tatmin edici cevaplar verilmelidir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik kamu hizmetlerinin temel prensipleri olmalıdır. Enerji temel bir ihtiyaçtır ve vatandaşlarımızın bu hizmete adil ve makul fiyatlarla erişimi sağlanmalıdır” diye konuştu.

Haber Merkezi

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