CHP'li Aşkın Genç'ten Kayseri'deki okullar için acil çağrı

Genç, "Kayseri'deki okulların temizlik ve ısınma ihtiyaçlarının acilen karşılanması gerekmektedir. Tasarruf tedbirleri nedeniyle sınıf birleştirmelerine gidildi ve bu uygulama sonucunda norm fazlası olan öğretmenler resen atandı. Bu durum öğretmenlerin aile bütünlüğünü derinden etkilemektedir. Ayrıca, 6 Şubat depremlerinden sonra kapatılan Besime Özderici ve Kadir Has Ortaokulları'nın hala eğitime açılamamış olması çok ciddi mağduriyetler yaratmaktadır. Bu konuda bakanlığı acilen göreve davet ediyoruz." dedi.

Milletvekili Genç, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek, Kayseri'de sınıf birleştirmeleri ve yetersiz okul kapasitesi nedeniyle Anadolu liselerinde sınıf mevcutlarının 45-50 kişiye kadar çıktığını ve bu yığılmayı önlemek için yeni okul ve derslik projelerinin başlatılması gerektiğini sordu. Ayrıca, Kayseri'de okullaşma oranını artırmak için hangi çalışmaların yürütüldüğünü öğrenmek istedi.

Kayseri halkının tam gün eğitime geçiş talebini dile getiren Genç, gerekli altyapı ve okul inşaatlarının ne zaman başlayacağını ve tam gün eğitime ne zaman geçileceğiyle ilgili net bir takvim oluşturulup oluşturulmayacağını sordu. Ayrıca, Kayseri'ye modern ve donanımlı bir öğretmenevi inşa edilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda bir proje olup olmadığını ve ne zaman hayata geçirileceğini öğrenmek istedi.