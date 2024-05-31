CHP’li Başarır’dan  “Özhaseki, evine uçakla gidiyor” polemiği

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki‘nin Tapu ve Kadastro'nun uçağını özel işleri için kullandığını iddia etti. Başarır, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Tapu ve Kadastro'nun uçağı ile Ankara'dan evine, Kayseri'ye gidiyor. Bu uçağı özel işleri için kullanıyor. Çıkın bunun hesabını topluma verin. Bayram geliyor insanlar 1200 liraya memleketlerine gidemiyor” dedi.

Bakanlık tarafından bu iddialara yanıt geldi.

‘Tapu ve Kadastro uçağı; hava açık olduğunda ortofoto haritalama, kaçak yapıların tespiti, kentsel dönüşüm çalışmaları ve afet yönetimi gibi hizmetler için kullanılmaktadır’ diyerek yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bağlı ve ilgili kuruluşlarımızla birlikte medeniyetimizin izlerini taşıyan, çevre dostu, enerji verimli, yemyeşil ve güvenli hayat alanları inşa etmek için gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bakanlığımızın bağlı kuruluşu olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü uhdesinde bulunan Tapu ve Kadastro uçağı; hava açık olduğunda ortofoto haritalama, kaçak yapıların tespiti, kentsel dönüşüm çalışmaları ve afet yönetimi gibi hizmetler için kullanılmaktadır.

Bununla birlikte, "Tapu ve Kadastro uçağının mevcut hizmetlerinin dışında", Bakanlığımızın çalışmalarının daha hızlı, daha verimli ve daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi ve bu hizmetlerin vatandaşlarımıza bir an evvel sunulması için; Bakanlığımız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında 2018 yılında bir protokol imzalanmıştır.

İmzalanan protokole uygun olarak bu uçak; görev uçuşu gerçekleştirmediği zamanlarda, 2018 yılından bugüne kadar çeşitli vesilelerle planlanan il ziyaretlerinde ayrıca deprem, yangın, sel gibi afet süreçlerinde ve tarifeli uçuşların programlarla örtüşmediği zamanlarda Bakanlığımıza hizmet vermektedir.Yine bin yılın afetinden etkilenen illerimizin imar ve inşası ve vatandaşlanmızın bir an evvel güvenli konutlarına kavuşması ve çalışmaların takibi için de sıklıkla deprem bölgesine gidilmektedir. Deprem bölgesinde yer alan iller arasında, uçuşların olmadığı lokasyonlar için de bu uçak zaruriyetten dolayı kullanılmaktadır.

İl ziyaretleri ve açılışlar kapsamında bu uçakla; 11 Mayıs'ta Kayseri'de açılışı gerçekleştirilecek olan Akıl Küpü Kütüphanesi ve İkinci Bahar Evi ile Şükrü Karaca Aile Sağlığı Merkezi ve Park'ı için 10 Mayıs akşamı Kayseri'ye ziyaret gerçekleştirilmiştir. Programın tüm bilgi ve içerikleri Sayın Bakanımızın sosyal medya hesaplarında mevcuttur. Aynı zamanda Tapu ve Kadastro uçağı, ulaşım giderlerinden de Bakanlığımıza ve devletimize maliyetten tasarruf sağlamaktadır.

Yine Bakanlık heyetimizce toplu olarak kullanılan uçağın maliyet hesabına bakıldığında da ciddi bir tasarruf edildiği görülecektir.

Bu anlamda bahsi geçen uçağın, bazı basın ve yayın organlarında söylendiği gibi özel işlerde kullanıldığı ve tasarruf tedbirlerine aykın olduğu iddiası bir iftiradan ibarettir” denildi.