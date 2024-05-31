Kayserispor 3 Temmuz'da top başı yapacak

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak.

Kayserispor 3 Temmuz'da top başı yapacak
Kayseri GündemEditör

Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz’da başlayacak.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; 2023-2024 sezonunu 42 puanla 14 .sırada tamamladı. İnişli çıkışlı bir grafik sarı-kırmızılılar yeni sezonda işi daha sıkı tutacak. Geride kalan sezonun ardından tatile çıkan Kayserispor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 3 Temmuz Çarşamba günü yapacağı ilk antrenman ile start verecek.

Öte yandan Kayserispor’un kamp programı ilerleyen günlerde netleşecek.

Kayserispor 3 Temmuz'da top başı yapacak
İHA
Kayseri Gündem

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