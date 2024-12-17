CHP'li Çalıksoy, 'Belediyeler cami sosyal alan ve okulları takas ediyor '

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin SGK ve vergi borçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Talas Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin SGK ve vergi borçlarına karşılık, takas yoluyla cami ve arsalarını takas etmektedir. Ben, kamuoyuyla bu takas edilen arsaları paylaşmak istiyorum. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin son meclis toplantısında, belediye meclisine ait şirketleri SGK ve SGK primlerinin ödenmesi amacıyla, ekli listede yer alan taşınmazların tapu devrinin yapılması için belediye meclisinde yetki istemektedir. Bu yetkiyi aldıktan sonra, tapu devri yapılan tapuları paylaşmak istiyorum" dedi.

Çalıksoy; " Kocasinan ilçemizde mesleki ve teknik öğretim alanı, Melikgazi ilçemizde resmi kurum alanı, İncesu ilçemizde cami alanı, İncesu ilçemizde sosyal tesis alanı, İncesu ilçemizde cami alanı, Melikgazi ilçemizde yükseköğretim tesis alanı, Melikgazi ilçemizde ortaöğretim alanı, Melikgazi ilçemizde cami ve ilkokul alanı, Melikgazi ilçemizde lise alanı, Melikgazi ilçemizde cami alanı, Kocasinan ilçemizde cami alanı... Buralardaki bu alanları, bu tapuları vergi borcuna karşılık, SGK ve vergi dairesine devrediyorlar. Talas Belediyesi’nde vergi borcumuza karşılık taşınmaz devri yapılmaktadır. Buralar nereler? Talas merkezde cami alanı, Başakpınar’da ilkokul, Başakpınar’da aile sağlık merkezi, Başakpınar’da cami alanı, Başakpınar ilkokul alanı, Başakpınar ilkokul ve konut alanı, Başakpınar’da ilkokul, konut ve yol, Başakpınar’da ilkokul ve yol... Yani belediyelerimiz, bu SGK ve vergi borçlarına karşılık cami ve sosyal alanları, okulları takas yoluyla devrediyor ve bu taşınmazlardan kurtulmuş oluyorlar" sözlerine yer verdi.

Öte yandan "Silkelenme yöntemi" adı altında belediyelerin zora sokulduğunu söyleyen Çalıksoy," Bu devir işlemleri yapılırken, Cumhuriyet Halk Partisi belediyeleri, "Silkeleme yöntemi" diyorlar. Bunun amacı, belediyeleri zora sokmak, yani çalışmalarında başarısız kılmak ve borçlarını haciz yöntemiyle almaya gayret etmektir. Biz diyoruz ki, burada yapılan bu takasların, AK Parti’li belediyelerde, Kayseri’de, Antep’te yani AK Parti belediyelerinde yapılan takasların, aynı yöntemle İstanbul’da, İzmir’de, Adana’da ve Ankara’da uygulanmadığını görüyoruz"

