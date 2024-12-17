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Kent Konseyi Tarih ve Kültürel Miras Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kayseri Kent Konseyi Çalışma Gruplarından biri olan Tarih ve Kültürel Miras Konseyi üyeleri, ilk toplantısını Kayseri Lisesi'nde gerçekleştirdi. Serdar Altuntuğ başkanlığındaki konseyin Tarih ve Kültürel Miras Çalışma Grubu, Prof. Dr. Osman Özsoy'un başkanlığında toplandı.

Kent Konseyi Tarih ve Kültürel Miras Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Toplantıda Kayseri'nin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve tanıtılması için önemli konular ele alındı.

Toplantının ana gündem maddelerinden biri, çalışma grubunun yol haritası ve eylem planının belirlenmesiydi. Kayseri şehrinin tarihi zemin üzerinde yer aldığı ve Roma ve Bizans döneminden kalan tarihi yapıların korunması gerektiği vurgulandı. Özellikle Anadolu'nun ilk medresesi olan Melikgazi Medresesi'nin yeniden vücut bulması ve tarihi yapıların etrafının temizlenerek ortaya çıkarılması konuları üzerinde duruldu. Bu yapıların tanıtım ve reklam eksikliklerinin giderilmesi gerektiği de toplantıda ele alındı.

Kent Konseyi Tarih ve Kültürel Miras Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Toplantıda ayrıca, Vezirhanı ve Bedesten gibi tarihi yapıların işlevi ve geleceği tartışıldı. Kapalı Çarşı’nın yapı onarımı ve statik durumu hakkında bilgi verildi. Kayseri’de Türk İslam eserlerinin yeterince değer görmemesi ve bu eserlerin tanıtımının yetersiz olması konuları ele alındı. Kayseri tarihi dönemleriyle ilgili ortak bir tarih dili oluşturulmasının önemi vurgulandı ve şehrin tarih ve yerel hafızasının canlandırılması gerektiği belirtildi.

Kent Konseyi Tarih ve Kültürel Miras Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi

Kültürel mirasın dijitalleşmesi, yerel sanat ve el sanatlarının öne çıkarılması, kent arşivi ve hafıza merkezi oluşturulması gibi projeler de toplantının önemli konuları arasında yer aldı. Tarihi fotoğraf, belge ve dokümanların arşivlenmesi, geleneksel toplumsal kültür değerleri ve kutlamaların canlandırılması gerektiği ifade edildi. Kültepe bölgesine yerel halkın ilgisinin artırılması ve Erciyes Üniversitesi bünyesinde arkeoloji bölümü açılması konuları da gündeme geldi.

Son olarak, Kayseri’de ortaya çıkan fosillerin havaalanı gibi görünür yerlerde sergilenerek geniş kitlelere tanıtılması ve rehberli turlar ile rehber eğitimlerinin düzenlenmesi gerektiği konuşuldu.

Kayseri Tarih ve Kültürel Miras Çalışma Grubu, şehrin tarihi ve kültürel mirasının korunması ve tanıtılması için önemli adımlar atmaya devam edecek.

Haber Merkezi

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