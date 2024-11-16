CHP'li Çalıksoy, 'Cami alanının kaldırılmaması' için Mahkemeye Başvurdu
Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Talas Belediye Meclisi CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Çalıksoy, Melikgazi ilçesi Ambar Mahallesi'nde cami olarak planlanan bir alanda akaryakıt istasyonu yapılmasına itiraz ederek İdare Mahkemesi'ne başvurdu.
Çalıksoy, yaptığı açıklamada, "Ambar Mahallesi'nde 1/5000 ölçekli imar planında cami olarak belirlenen bir alan, keyfi bir şekilde akaryakıt istasyonuna dönüştürülmeye çalışılıyor. Bu duruma Büyükşehir Meclisi'nde itiraz ettik ve şimdi hukuki süreci başlatarak mahkemeye başvuruyoruz" dedi.
Şehrin girişinden eski terminal bölgesine kadar uzanan alanda hali hazırda 19 akaryakıt istasyonunun bulunduğunu hatırlatan Çalıksoy, "Bu bölgede yeni bir akaryakıt istasyonuna ihtiyaç yokken, cami alanının kaldırılmasına karşı duruyoruz" ifadelerini kullandı.
Çalıksoy, "Cumhuriyet Halk Partisi olarak, şehrimizdeki yanlış uygulamalara müsaade etmeyeceğiz. İlkelerimiz doğrultusunda mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" diyerek, kamuoyuna kararlılık mesajı verdi. Bu adımlarıyla hem hukuki hem de toplumsal bir duruş sergilemiş oldu.