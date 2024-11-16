Cumhuriyet Kadınları Derneği: 'Medyada Kadın Temsili Sadece Sahte ve Olumsuz'

Dernek, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Medyanın Sorumluluğu” adlı projeyle, medyada kadına yönelik ayrımcılık ve şiddeti normalleştiren yayınlara son vermeyi amaçlıyor. Sakarya, medyanın toplum üzerindeki etkisinin büyük olduğunu belirterek, "Medya, düşüncelerimizi ve sosyal ilişkilerimizi yönlendirme gücüne sahiptir. Kadınlarımızın, ailemizin, toplumsal yaşamımızın sahte biçimlerde sunulduğu bir medya kuşatmasıyla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Sakarya, toplumun gerçek beklentilerine yanıt verecek yayınların yapılması gerektiğini ve medya programlarının daha iyi denetlenmesi için öneriler geliştireceklerini de sözlerine ekledi. Bu çalışma ile, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli adımlar atılacağına inandıklarını ifade etti.