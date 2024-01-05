CHP'li Çalıksoy'dan Ballı Villalar sorusu

CHP Talas Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy ve beraberindeki partililer kamuoyunda ‘Ballı Villalar’ olarak bilinen konuyu yeniden gündeme taşıdı. Talas İlçesi'nin Reşadiye Mahallesi'nde, Derevenk viyadüğünün hemen yanı başında yapımı süren tartışmalı villa parsellerinin peşini bırakmayan Çalıksoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'a seslendi. Çalıksoy, Büyükkılıç’tan konuyla ilgili söylediği “Vicdanımızı rahatsız ediyor” hususlarını kamuoyuyla paylaşmasını istedi. Çalıksoy, “Sayın Büyükkılıç, bu ihalede vicdanınızı rahatsız eden hadise neyse bunu şeffaf şekilde Kayseri halkıyla paylaşın” dedi.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Talas İlçe Başkanı Mehmet Deniz, Talas Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy ve partililer kamuoyunda tartışması devam eden “Ballı villalar” konusunu yeniden gündeme taşıdı. Villa yapım çalışmalarının devam ettiği bölgede basın açıklaması yapan CHP’liler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a seslendi.

BALLI VİLLALAR KONUSU KAYSERİ’DE KANAYAN BİR YARA

CHP Talas İlçe Başkanı Mehmet Deniz, Ballı Villa konusunun Kayseri’de kanayan bir yara olduğunu söyledi. Daha sonra konuşan CHP Talas Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy da Kayseri gündemini uzun süredir meşgul eden Ballı Villa konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın yaptığı açıklamaları hatırlattı. Büyükkılıç’a çağrıda bulunan Çalıksoy, uzun süredir kamuoyunun merakla beklediği soruların cevaplandırılmasını istediklerini ifade etti.

BALLI VİLLALAR KONUSUNU ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE KAMUOYUNA ANLATIN

Çalıksoy, “Bütün kanalarda, açılışlarda, bulduğunuz her yerde şehir de yaptığınız hizmetleri anlatmaya çalışıyorsunuz. Biz diyoruz ki o hizmetlerin yanında bu 5 yıl içerisinde bir konu var ki şehrin gündeminden düşmeyen, kamuoyunun merak ettiği bu konu ballı villalar konusu. Kamuoyunun merak ettiği ballı villalar konusunu şeffaf bir şekilde televizyonlarda ya da herhangi bir yerde çıkıp, halkımıza bu ihalenin nasıl yapıldığını, nasıl gerçekleştiğini anlatın. Kamuoyu bunu sizden üstüne basa basa söylüyor, bekliyor” dedi.

USULSÜZ BİR ŞEKİLDE NASIL BİR İMKÂN SAĞLANDIĞINI AÇIKLAYIN

Ballı villalar konusunda Büyükkılıç’a bazı sorular da yönelten CHP’li Mustafa Çalıksoy, “Bu ihalenin şartnamesini daha sonra encümen kararıyla değiştirip ve alan firmaya ortak alınmasına nasıl bir imkan sağladınız? Usulsüz bir şekilde nasıl bir imkân sağladığınızı kamuoyuna bir kez açıklamanız gerektiğini düşünüyoruz ve söylüyoruz” diye konuştu.

SAYIN BÜYÜKKILIÇ BU İHALEDE VİCDANINIZI RAHATSIZ EDEN HADİSE NEYSE BUNU KAYSERİ HALKIYLA PAYLAŞIN

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın, ballı villar konusunda yaptığı açıklamayı da hatırlatan CHP Talas Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, “Belediye meclis toplantısında, belediye meclis kürsüsünde Büyükşehir’de aynen şu ifadeyi kullandınız sayın Başkan, ‘Bu ihalede hukuken herhangi bir sıkıntı yok, ama vicdanımızı rahatsız ediyor’ dediniz. Bu vicdanınızı rahatsız eden bölümü lütfen halkımızla paylaşın. Burada usulsüz bir şekilde 220 parselin tek bir firmaya nasıl iade edildiğini, günümüzde de bugün Büyükşehir Belediyesi, Talas Belediyesi, Melikgazi Belediyesi, Kocasinan Belediyesi muhtelif yerlerde parseller, arsalar satıyor. Bu belediyelerimiz muhtelif yerlerde parsel parsel, tek şekilde parsel bazında satışlar yaparken buradaki 220 parseli, özellikle bunu belirtmek istiyorum, 220 parseli neden 220’sini birden ihaleye çıkardınız? Buraları da tek tek ihaleye çıkararak, kamuoyunun yani vatandaşı daha geniş çaplı bilgilendirerek, belediyeyi zarara uğratmamış olsaydınız daha iyi olmaz mıydı? Bu aldığınız paraları halkımızın hizmetinde en iyi şekilde kullanmış olsaydınız daha iyi olmaz mıydı? Özellikle şu vicdanınızı rahatsız eden, bu ihaledeki vicdanınızı rahatsız eden hadise neyse bunu Kayseri halkıyla paylaşmanızı bekliyoruz.

