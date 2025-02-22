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  • CHP'li Çalıksoy, 'Faizlerin yüksekliği ve alım gücünün olmayışı üreticiyi umutsuzlaştırıyor'

CHP'li Çalıksoy, 'Faizlerin yüksekliği ve alım gücünün olmayışı üreticiyi umutsuzlaştırıyor'

Kayseri tarım fuarında konuşan CHP Talas Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, 'Bugün Kayseri tarım fuarına geldik stantları gezdik üreticiler ile görüşmelerimiz oldu. Burada devasa traktörler araçlar, modern araçlar, teknolojik araçlar var üretici bunlardan faydalanmak için bunlardan yararlanmak için burada öyle bir umutla hayalle alabilme umuduyla geliyor ama karşısına çıkan faizlerin yüksekliği ve alım gücünün olmayışı üreticiyi burada umutla geldiği bir yerden umutsuzlukla götürüyor' dedi.

CHP'li Çalıksoy, 'Faizlerin yüksekliği ve alım gücünün olmayışı üreticiyi umutsuzlaştırıyor'

20'nci Kayseri Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Burada konuşan CHP Talas Belediyesi Grup Başkanvekili Mustafa Çalıksoy, “Bugün Kayseri tarım fuarına geldik stantları gezdik üreticiler ile görüşmelerimiz oldu. Burada devasa traktörler araçlar, modern araçlar, teknolojik araçlar var üretici bunlardan faydalanmak için bunlardan yararlanmak için burada öyle bir umutla hayalle alabilme umuduyla geliyor ama karşısına çıkan faizlerin yüksekliği ve alım gücünün olmayışı üreticiyi burada umutla geldiği bir yerden umutsuzlukla götürüyor. Burada şu anda üretici de stantlardaki firmalar da alım ve satım ziyaretinden pek mutlu gözükmüyor ülkemizde tarım politikaları maalesef AK Parti hükümeti tarafından bugüne kadar yanlış yönetilmiştir hala da yanlış yönetiliyor. Ülkemizde yasal olarak milli hasılanın yüzde biri çiftçiye üreticiye verilmesi gerekirken 2025 yılında 625 milyarın çiftçiye üreticiye 135 milyarı ödenmiş durumda yani arada 500 üreticinin kanunen hakkı olan bu desteği vermiyorlar. Aynı zamanda hükümetin ithalata dayalı bir tarım politikası var. Ülkemiz şehrimiz bir tarım şehri iken bir tarım ülkesi iken bugün ithalat yapar duruma gelmiştir. Hükümetin yanlış politikaları sayesinde üreticinin ürettiği ürünlerin para etmez duruma geldiğini görüyoruz. Yönetenler tarım politikasını daha düzgün daha bilen kişilerle yönetmesi gerekir” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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