'Hamur işi ve tatlı kontrolsüz tüketildiğinde mide ve bağırsak problemlerine yol açabilir'

Uzman Diyetisyen Aslı Nur Yaşar Kolsuz, Ramazan Bayramı sonrasında sağlıklı beslenmenin nasıl olması gerektiğini açıkladı. Kolsuz, öğünlerde neler yenmesi gerektiğini şu şekilde vurguladı: “Öncelikle, güne bol protein, lif ve sağlıklı yağlar içeren sağlıklı bir kahvaltı ile başlayalım. Kahvaltımızda yumurta, peynir, zeytin, ceviz veya avokado, yanında mevsim yeşillikleri ile sağlıklı bir kahvaltı tabağı oluşturabiliriz. Eğer gün içinde dışarı çıkma planınız yoksa, öğün atlanabilir ve ara öğünlerle akşam yemeğine ulaşılabilir. Bu ara öğünlerde ise meyve, kuru meyve, kuruyemişler, süt, yoğurt, sütlü kahve, çay ya da kahve gibi alternatifler tercih edilebilir. Ayrıca, Ramazan ayında bağırsak hareketliliği azaldığı için, sade kefir ve kuru kayısı gibi sağlıklı ara öğün seçenekleri bağırsak florasını iyileştirebilir. Eğer dışarı çıkma planınız varsa veya çalışıyorsanız, bu ara öğünlere ek olarak öğle yemeği de ilave edilebilir.”

Kolsuz, öğle ve akşam yemeklerinde nasıl sağlıklı bir tabak oluşturulması gerektiğini ise şu şekilde anlattı: "Tabağınızın dörtte birini et, tavuk ya da balık gibi protein gruplarından, diğer dörtte birini ekmek, pilav veya makarna gibi tahıl gruplarından, kalan yarısını ise salata gibi sebze gruplarından oluşturmalısınız. Bu sağlıklı tabağın yanına yoğurt ya da ayran ekleyerek, tokluk sürenizi uzatabilir ve daha geç acıkabilirsiniz. Düzeni bu şekilde sürdürdüğünüzde, bol su içip düzenli egzersiz yaptığınızda sağlıklı beslenme ve yaşam tarzını benimsemiş olursunuz."