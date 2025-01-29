CHP'li Genç, 'Belediyelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz'

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Akkışla, Tomarza ve Pınarbaşı ilçelerine araç tahsis edildiğini duyurdu. Genç, “Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Kayseri’mizin Akkışla, Tomarza ve Pınarbaşı ilçelerine hibe araç tahsislerini gerçekleştirdik. Akkışla ilçemize kepçe, Tomarza ilçemize çöp kamyonu, Pınarbaşı ilçemize çöp kamyonu tahsis edilmiştir. Türkiye Belediyeler Birliği ülkemizin dört bir yanındaki belediyelere adil bir şekilde destek sağlamaya devam ediyor. Toplamda 246 hizmet aracı, büyükşehirlerden belde belediyelerine kadar birçok noktaya ulaştırılıyor. Deprem bölgeleri başta olmak üzere, tüm belediyelere eşit ve adil destek sunan Türkiye Belediyeler Birliği’ne, TBB Başkanımız Sn. Ekrem İmamoğlu’na, emeği geçen tüm yöneticilere ve TBB ekibine teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimlerin güçlenmesi, vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet alması demektir. Dayanışma ve iş birliğiyle halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya, belediyelerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz” ifadelerinde bulundu.