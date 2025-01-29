Gazeteciler, gazeteci Azim Deniz davasında verilen cezayı az buldu

Gazeteci Azim Deniz’i evinden çıkarken silahla yaralayan Adem T. 3 yıl 16 ay 15 gün hapis cezası aldı. Cemiyette toplanan gazeteciler, Gazeteci Deniz’in davasında verilen cezayı az buldu.

Olay, 5 Şubat saat 08.30 sıralarında, gazeteci Azim Deniz’in Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi Karasu Sokak'taki evinin otoparkında meydana geldi. Azim Deniz, işe gitmek için evinden çıktığı sırada apartmanın otoparkında bekleyen A.T.(45), Azim Deniz'i takip edip tabancayla yaraladı.

Yaralı gazeteci, Kayseri Şehir Hastanesi'nde ameliyat edildikten sonra normal odaya alındı. Olayın şüphelisi A.T. ise Yozgat Sorgun İlçesi’nde yakalandı. Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen A.T. ifadesi alındıktan çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sanık hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık Adem T. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanığa ‘Kasten yaralama’dan 3 yıl 16 ay 15 gün cezasına çarptırıldı. Ayrıca infaz kesinleşene kadar sanığın adli kontrol kararına devam edilmesine hükmedildi.

GAZETECİ DENİZ: ‘BİZİM TEK İSTEĞİMİZ ADİL YARGILAMA’

Olayı ve mahkeme sürecini anlatan Gazeteci Deniz; “ 51 suç kaydı olan daha önce 13 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şu an denetimli serbestlikte olan biri. Korona sürecinde denetim altında olmasına rağmen, silahlı bir saldırı gerçekleştirmiş ve hala cezaevinde değil. Yargılama süreci devam ediyor. Biz de gerekenleri söyledik. Süreç tamamlandı. Cumhuriyet Savcısı olayı çok güzel özetledi. Bilirkişi raporlarını inceledi. Hastane raporunu inceledi. Öldürmeye tam teşebbüs mütaalasını verdi. Yargılama süreci tamamlandı ve güle oynaya geldiler güle oynaya gittiler. Bizim tek isteğimiz adil yargılama. Biz bu şehirde huzur olsun istiyoruz. Mesleğimizi en ufak sıkıntı olmadan şehirde yaşanan haberleri topluma ulaştırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.