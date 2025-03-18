CHP'li Genç, sahte diplomalı Genel başkanına sahip çıktı: 'Milyonlar bu hukuksuzluk karşısında yılmayacak'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini eleştirerek, “Sayın Ekrem İmamoğlu, halkın iradesiyle seçilmiş, milletin desteğini arkasına almış bir belediye başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı aday adayıdır. Sandıkta alt edemediklerini masa başı oyunlarla engelleme girişimi, demokrasinin açıkça gasp edilmesidir. Bu karar, siyasetin yargı eliyle dizayn edilmek istendiğinin, millet iradesinin yok sayılmaya çalışıldığının en net göstergesidir. Egemenlik, bir avuç muktedirin değil, kayıtsız şartsız milletindir. Bugün bir diploma iptali bahanesiyle önü kesilmeye çalışılan Sayın Ekrem İmamoğlu, halkın gönlünde ve vicdanında meşruiyetini çoktan kazanmıştır” ifadelerinde bulundu.

‘CUMHURİYET HALK PARTİSİ OLARAK BU HUKUKSUZLUĞA BOYUN EĞMEYECEĞİZ’

Öte yandan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç hukuksuzluğa boyun eğmeyeceklerini ifade ederek, “Bilsinler ki, bu kirli oyunlar tutmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu hukuksuzluğa boyun eğmeyeceğiz! Bu ülkenin kaderini saraylar değil, halk belirler. Bugün Sayın İmamoğlu’nun diplomasını iptal edenler, yarın halkın vicdanında mahkum olacak. Türkiye, darbe hukukuyla, yargı kumpaslarıyla yönetilecek bir ülke değildir. Adalet, liyakat ve demokrasi için mücadele eden milyonlar, bu hukuksuzluk karşısında yılmayacak, diz çökmeyecek! Biz buradayız, bu ülkenin kaderini halk belirleyecek” şeklinde konuştu.