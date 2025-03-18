Başkan Halaçoğlu'ndan MHP'nin DEM Parti görüşmesine tepki

MHP 24, 25 ve 26. dönem Kayseri milletvekili ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla MHP ile DEM Parti heyetinin görüşmesini eleştirerek, “Bir de diyorlar ki, ülkücülük de milliyetçilik de MHP'de olur. Anlamayanlara sesleniyorum. Birileri utanmadan başka birileriyle resim çektirip, Apo canisine beyefendi, Önder diyebilecek kadar alçalabiliyor. Ülkenin üniter yapısını, vatandaşlık tanımını değiştirmek istiyor. Sonra bütün bunlara rağmen bize neden parti kurdunuz diye eleştiriyorlar. İşte bu resim ve bir diğeri gidip küfrettiğiyle sarayda tokalaşıyorsa. Bunlara karşı omurgalı, sözünün eri, menfaatini ve cebini düşünmeyen ve sadece ülkesini düşünenler olarak Kutlu Parti'yi kurmamız neden eleştiriliyor. Buyurun vatanseverler olarak bu ilkeler çerçevesinde birleşmek istiyorsanız karar sizin” ifadelerinde bulundu.