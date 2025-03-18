  • Haberler
  • Gündem
  • Başkan Halaçoğlu'ndan MHP'nin DEM Parti görüşmesine tepki

Başkan Halaçoğlu'ndan MHP'nin DEM Parti görüşmesine tepki

MHP 24, 25 ve 26. dönem Kayseri milletvekili ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu, 'Bir de diyorlar ki, ülkücülük de milliyetçilik de MHP'de olur. Anlamayanlara sesleniyorum. Birileri utanmadan başka birileriyle resim çektirip, Apo canisine beyefendi, Önder diyebilecek kadar alçalabiliyor' dedi.

Başkan Halaçoğlu'ndan MHP'nin DEM Parti görüşmesine tepki

MHP 24, 25 ve 26. dönem  Kayseri milletvekili ve Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımla MHP ile DEM Parti heyetinin görüşmesini eleştirerek, “Bir de diyorlar ki, ülkücülük de milliyetçilik de MHP'de olur. Anlamayanlara sesleniyorum. Birileri utanmadan başka birileriyle resim çektirip, Apo canisine beyefendi, Önder diyebilecek kadar alçalabiliyor. Ülkenin üniter yapısını, vatandaşlık tanımını değiştirmek istiyor. Sonra bütün bunlara rağmen bize neden parti kurdunuz diye eleştiriyorlar. İşte bu resim ve bir diğeri gidip küfrettiğiyle sarayda tokalaşıyorsa. Bunlara karşı omurgalı, sözünün eri, menfaatini ve cebini düşünmeyen ve sadece ülkesini düşünenler olarak Kutlu Parti'yi kurmamız neden eleştiriliyor. Buyurun vatanseverler olarak bu ilkeler çerçevesinde birleşmek istiyorsanız karar sizin” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Eski kız arkadaşı Edanur'u öldüren sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi
Eski kız arkadaşı Edanur’u öldüren sanığın yeniden yargılanmasına devam edildi
Başkan Büyükkılıç: 'Önemli Olan Cumhuriyetimizin kıymetini bilmek'
Başkan Büyükkılıç: “Önemli Olan Cumhuriyetimizin kıymetini bilmek”
Başkan Okandan: 'Biz Türk gençleri olarak gönlümüze ay yıldızı kazıdık'
Başkan Okandan: “Biz Türk gençleri olarak gönlümüze ay yıldızı kazıdık”
Rektör Karamustafa, 'Çanakkale'de canını feda eden askerlerimize minnettar olmalıyız'
Rektör Karamustafa, “Çanakkale'de canını feda eden askerlerimize minnettar olmalıyız”
Komşular arası silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Komşular arası silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kayseri'de 5 şehit ailesi ve 12 gaziye Devlet Övünç Madalyası takdim edildi
Kayseri’de 5 şehit ailesi ve 12 gaziye Devlet Övünç Madalyası takdim edildi
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!