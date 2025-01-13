Ülker, 'Büyükşehir Belediyesi mevzuata uygunsuz şekilde gündem maddesi geçirdi'

Toplantı sonrası konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şahin Ülker, “8’inci maddede bir itirazımız oldu. Bu maddede Büyükşehir Belediyesi kendisini ilçe belediyelerinin yerine koyarak ilçe belediyesinin yapması gereken bir imar plan değişikliğini burada Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçirdi. Büyükşehir belediyesi bugün mevzuata uygun olmayan bir şekilde bu değişikliği büyükşehir belediye meclisinden geçirdi” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.2025 yılının ilk meclis toplantısında 57 asıl, 50 ek olmak üzere toplam 107 gündem maddesi meclis üyelerince müzakere edilerek, karara bağlandı. Toplantı sonrası konuşan Şahin Ülker, 8’inci maddeye itiraz ettiklerini belirtti. Ülker, “8’inci maddede bir itirazımız oldu. Bu maddede Büyükşehir Belediyesi kendisini ilçe belediyelerinin yerine koyarak ilçe belediyesinin yapması gereken bir imar plan değişikliğini burada Büyükşehir Belediye Meclisi’nden geçirdi. Biz buna itiraz ettik, 1/1000 ölçekli uygulama imar planları ilçe belediyeleri tarafından yapılması gerekir. Bununla ilgili istisnalar belirlenmiş. Büyükşehir ne zaman yapabilir ne zaman yapamaz? Mevcut madde içerisinde normal bir imar plan değişikliği vardı. Bu plan değişikliğini ilçe belediyesinin yapması gerekiyordu. Hem mevzuat olarak burada bir hatalı uygulama oldu. Hem de Melikgazi'yle ilgili bir plan değişikliğinde Melikgazi Belediye meclis üyelerinin bu konuda fikirlerini lazım. Bunun için öncelikle uygulama imar planlarının ilçe belediyelerinde yapılması gerekir. Büyükşehir belediyesi bugün mevzuata uygun olmayan bir şekilde bu değişikliği büyükşehir belediye meclisinden geçirdi” şeklinde konuştu.