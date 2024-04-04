CHP'li Meclis Üyeleri mazbatalarını aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesinin CHP'li meclis üyeleri mazbatalarını aldı. 

CHP'li Meclis Üyeleri mazbatalarını aldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi için 31 Mart Yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden seçilen isimler  mazbatalarını aldı.  
CHP’li üyeler Kayseri Adliyesinde düzenlenen törenle CHP Genel Başkan yardımcısı Erhan Adem tarafından mazbatalarını aldı. Öte yandan Büyükşehir Meclisinde 12, Melikgazi Meclisinde ise 5 CHP’li isim yer alıyor.

Haber Merkezi

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