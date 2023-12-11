CHP'li Özgür Özer: 'Bu borcu ve faizi kim ödeyecek?'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kayseri Ulaşım A.Ş.'nin mevcut borcu ve zararları hakkında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, 'Ulaşım A.Ş., geçen yıl 450 milyon lira civarında zarar etmişti.

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  • 11.12.2023 18:48
  • Güncelleme: 11.12.2023 18:48
CHP'li Özgür Özer: 'Bu borcu ve faizi kim ödeyecek?'

‘Bu yılda ne kadar zarar edecek?’ diye sorduğumda tahminen 480 milyon lira olarak söylendi. Bu zararların neden gerçekleştiğini, zararın neden azaltılamadığına yönelik eleştirilerimizi sunduk. Sayıştay’ın raporunda da bu zararların azaltılmasına yönelik tavsiye kararları mevcuttu, biz de bunları hatırlattık. Belediyeden ise ‘sübvanse ediyoruz’ şeklinde açıklama yapıldı. Halkın sübvanse edildiği ifade ediliyor ancak yapılan sübvanse ve edilen zararı, bu zarardan kaynaklanan faiz borcunu kim ödeyecek?” dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda 72 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 
Toplantı sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin mevcut borcu ve zararları hakkında açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili Özgür Özer, “Ulaşım A.Ş., geçen yıl 450 milyon lira civarında zarar etmişti. ‘Bu yılda ne kadar zarar edecek?’ diye sorduğumda tahminen 480 milyon lira olarak söylendi. 2 yıllık zararı topladığımızda 1 milyar lira gibi bir rakam yapar. Bu zararların neden gerçekleştiğini, zararın neden azaltılamadığına yönelik eleştirilerimizi sunduk. Sayıştay’ın raporunda da bu zararların azaltılmasına yönelik tavsiye kararları mevcuttu, biz de bunları hatırlattık. Belediyeden ise ‘sübvanse ediyoruz’ şeklinde açıklama yapıldı. Halkın sübvanse edildiği ifade ediliyor ancak yapılan sübvanse ve edilen zararı, bu zarardan kaynaklanan faiz borcunu kim ödeyecek?” şeklinde konuştu.

1ha

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