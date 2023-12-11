Hafta içi toplu taşıma kullanım sayısı 520 bine yükseldi

Verilere göre geçen seneye göre toplu taşımada yolculuk yapan vatandaşların sayısı 460 binden 520 bine yükseldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda Ulaşım A.Ş. tarafından meclis üyelerine sunum yapıldı.

Geçen seneden bu yana toplu taşıma kullanımının arttığını belirten, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut; “Bu sene ulaşım açısından bereketli bir yıl geçirdik 2 tane raylı sistem hattını şehrimize kazandırdık. Bunlardan bir tanesi İldem-Kumsmall hattımız bir diğeri de İzzet Bayraktar camisinden Cumhuriyet meydanına giden hattımız. Şuanda 200 bine yakın yolcuyu sadece raylı sistemle taşıyor durumdayız ve hafta içinde de 520 bin civarında yoğun bir yolcumuz var geçen sene bu rakamlar 460 binlerdeydi” dedi.

Öte yandan Kaybis kullanımının arttığını da belirten, Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut; “Bu sene kaybis adına da verimli bir yıl geçirdik 57 istasyondan 81 istasyon sayısına ulaştık. 520 bin kullanımından bu sene 1 milyon 140 bin kullanıma çıkan kaybis kullanıcısının arttığı bir yıl oldu” ifadelerinde bulundu.