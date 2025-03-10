Ekonomist Uzunoğlu: 'PKK ile olası bir anlaşma için, şartlar net olmalı'

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Ekonomi Sohbetleri’ programına katılarak, moderatör Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

Ekonomist Ömer Uzunoğlu, PKK ile olası bir anlaşmada belirli şartların sağlanması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin bu konuda çeşitli adımlar attığını belirten Uzunoğlu; “Bu PKK olayı çok ciddi bir olay. Türkiye bu konuda belli adımları attı, siyasi erk karşılığında belli hareketler yapıldı. Fakat ben daha önce de belirttim, şunu isterdim: Saygıdeğer yetkiler de çok iyi biliyorlar ki bir kere Genelkurmay Başkanlığı bunu yeni açıkladı, birkaç gün önce açıkladı. 1’nci olarak PKK silahları bırakacak, 2’nci olarak ellerindeki parayı ve ne varsa elinde, bunu verecek. 3’ncü olarak İdari kadro baştan sona kadar teslim olacak. 4’üncü olarak ellerindeki dökümanları yetkililere, Türk yetkililere, teslim edecekler. Bunları yapmadan PKK ile bir anlaşma yapmanın yararı ne olacak? Bu soruyu kendime soruyorum ama boşluk kalıyor. Yani şu saydığım şartları yerine getirmeden, idari kadro teslim olmadan, parayı teslim etmeden, silahlarını teslim etmeden, dökümanları teslim etmeden, acaba nasıl bir sonuç elde edeceğiz? Hepsi kendi elleriyle iken, ki Genelkurmay Başkanı doğru bir açıklama yaptı, dedi ki: "Derhal silahlarını teslim etmeleri gerekir." Doğru bir karar bu ama bunun yanında üç kararı daha var, yani benim saymaya çalıştığım. Onları da yerine getirmeleri lazım. Aksi halde bu işin bütünde yararı olacağı kanaatini taşımıyorum. Bakın, yani belki yararlı olacak, ben saygı duyuyorum, yanlış bir adım mı? Kesinlikle eleştirmiyorum ama diyorum ki, madem bu iş gerçekleşecek, şu saydığım şeylerde tertemiz olarak bu iş bitsin” ifadelerini kullandı.