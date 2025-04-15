CHP'li Özgür Özer 'Ekrem İmamoğlu, bazı güçler tarafından rehin alınmıştır'

CHP Büyükşehir Belediyesi ve Melikgazi Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Özer, Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun hukuksuz bir şekilde Silivri’de tutulduğunu ifade etti, Özer; “Bugün Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, yaklaşık 3 haftayı aşkın süredir bazı güçler tarafından rehin alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun, burada gereksiz ve saçma sapan bir gözaltıyla Silivri’de rehin tutulmasını anlatmak istedik. Ama gördüğünüz gibi az önce sizler de izlediniz; buna Belediye Başkanı tepki gösterdi. Aslında şu şekilde tepki göstermesi lazımdı: Tepkisi tamamen hatalıydı. Kendisi bir belediye başkanı ve burada 17 belediye başkanı var. Türkiye Belediyeler Birliği’nin başkanı rehin alınmış ve tutuklanmışsa, bu onları da ilgilendirir. Az önce gördüğünüz gibi mecliste meclis üyesi var belediye başkanları var. Birisi Cumhurbaşkanlığına ben de aday olayım deyince diploması iptal edilecek, gözaltına alınacak ve tutuklanacak. Bu artık alışılagelmiş bir sistem. Bunu anlatmaya çalıştık ama dinlemediler. Ekrem İmamoğlu konusuna döndüğümüzde; 2014 yılında belediye başkanı olan bir insanın diplomasını zaten inceliyorlar ve bir problem yok. 2019’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday oluyor, kabul ediliyor, yine bir problem yok. 18 gün sonra mazbatası elinden alınıyor, tekrar seçime giriyor tekrar kazanıyor ve bir milyon oy farkla kazanarak gerekli dersi veriyor; yine bir problem yok. Ne zaman ki 2024’te İBB’yi tekrar kazanıyor, yine bir problem yok. Ama ne zaman ki kendisi Ben Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum deyipte bizler, yani Cumhuriyet Halk Partililer tarafından sandıkta üyeler tarafından bağımsız bir biçimde seçilipte cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilince; hemen iki gün içinde diploması iptal ediliyor, şirketlerine el konuluyor ve hapse atılıyor. Bunun adı direk rehin alınmadır. Ekrem İmamoğlu, maalesef belirli güçler tarafından rehin alınmıştır. Bu, iki iki daha dört bunu anlatmaya çalıştık ama dinlemediler. Oysaki Adalet mülkün temelidir. Burada adalet yoksa, mülk de yoktur, hak da yoktur. Yarın sizin de diplomalarınız herhangi bir yere aday olmanız hâlinde, beğenilmezse, istenmezse iptal edilebilir. Bırak, karşındaki aday yarışsın. Yen sandıkta yenemediğin adayı, diplomasını iptal ederek, malına mülküne el koyarak, arkadaşları ve bürokratlarıyla beraber tutuklamak sadece ve sadece kelime olarak rehin almaktır. Ekrem İmamoğlu, bazı güçler tarafından rehin alınmıştır” ifadelerini kullandı.