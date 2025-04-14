Tavukçu Mahallesi'ndeki taşınmaz Kapadokya Alan Başkanlığı'na tahsis ediliyor
Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Nisan Ayı Toplantısı'nda, Melikgazi ilçesi Tavukçu Mahallesi'nde bulunan taşınmazın tahsisiyle ilgili karar görüşüldü. 266 ada 40 ve 41 numaralı parsellerdeki taşınmazın tahsis süresinin belirlenmesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı Alan ve Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı'na tahsis edilmesi konusu meclis gündemine alındı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2025 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığında, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan, Tavukçu Mahallesi 266 ada 40 ve 41 numaralı parsellerdeki taşınmazın tahsis süresinin belirlenmesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı Alan ve Planlama ve Uygulama Grup Başkanlığı'na tahsis edilmesi konusu meclis gündemine alındı.
Tahsise ilişkin protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’a veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebi görüşülerek karara bağlandı.