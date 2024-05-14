Kayseri firmaları 51 bin 850 eleman arıyor

Açılışı gerçekleştirilen fuara iş arayan vatandaşları davet eden İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak; “2023 Aralık-Ocak dönemindeki verilerimize göre uygun işçi arayan şirket sayısı 51 bin 850 olmasına karşın işsiz sayısı 39 bin 444’tür. Açık iş sayımız işsiz sayısından fazla olması aslında elimizde farklı sektörlerde herkese göre bir iş olduğunun göstergesidir. Bizler de hal böyle olunca bir istihdam fuarının yapılması kararıyla bugün buradayız” dedi.

14-15 Mayıs tarihleri arasında Kayseri OSB Fuar Merkezinde gerçekleştirilecek olan İstihdam Fuarı açılışı bugün gerçekleştirildi. Çeşitli sektörlerde 200’e yakın şirketin bulunduğu fuarda işverenler iş arayan vatandaşlarla buluşacak. Açılışı gerçekleştirilen fuara iş arayan vatandaşları davet eden İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak; “2023 Aralık-Ocak dönemindeki verilerimize göre uygun işçi arayan şirket sayısı 51 bin 850 olmasına karşın işsiz sayısı 39 bin 444’tür. Açık iş sayımız işsiz sayısından fazla olması aslında elimizde farklı sektörlerde herkese göre bir iş olduğunun göstergesidir. Bizler de hal böyle olunca bir istihdam fuarının yapılması kararıyla bugün buradayız 200 firmanın katılımıyla inşallah fuarımızı gerçekleştireceğiz. İş arayan ve işverenin buluştuğu istihdama katkı sağlayacak bir fuardayız. Burada mobilya, metal, makine, orman ve kağıt ürünleri, gıda üretimi gibi bir çok alanda 200 firmamız var çeşitli alanlarda iş arayan herkesi bu fuara bekliyoruz” şeklinde konuştu.