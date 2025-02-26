CHP'li Ünalmış, ''Borçsuz belediye' yalanı yine kendinden sonra gelen başkan tarafından ifşa edilmiş'

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış Kayseri’de, daha önce de emekli siyasetçi tarafından kendi dönemi için kullanılan “borçsuz belediye” yalanı yine kendinden sonra gelen başkan tarafından ifşa edilmiş belediyenin borçla devralandığı söylenmişti diyerek,"Kayseri’de, daha önce de şu sıralar emekli siyasetçi tarafından kendi dönemi için kullanılan “borçsuz belediye” yalanı yine kendinden sonra gelen başkan tarafından ifşa edilmiş, belediyenin borçla devralandığı söylenmişti. 31 Mart seçimlerinden önce, katıldığı bu programda "Paramız var, borcumuz yok!" diyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye'de borcu en fazla artan dördüncü belediye olduğunu bilmesine rağmen gizlediği için şu an ulusal gündemde. Daha önce de söylemiştik. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin toplam borcu 3 milyar 909 milyon TL (Geçen yıla göre %95,7 artış) Sadece bu kadar mı? Tabiki hayır! KAYMEK'in vergi borcu: 46,89 milyon TL KAYMEK'in sosyal güvenlik prim borcu: 216,68 milyon TL Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin borcu: 190 milyon 940 bin TL Kayseri, borç belediye listesinde zirveye oynuyor! AKP ya da MHP’den devralınan belediyelerin borçları da herkesçe malum. İktidar, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri SGK üzerinden zor durumda bırakırken, hesaplarına haciz koyarken, arsa takasına izin vermezken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin borç listesindeki zirveye yerleşmesini adeta seyrediyor. Bugün yine ulusala yansıdı. 32 Milyona da çiçek almışız belediyeye. Tasarruf tedbirleri kapsamında! sucuk partisi yapmayı da, çiçeklere milyonları bayılmayı da, sosyal medyada paylaşılmayan yurt dışı gezilerini yapmayı da, en borçlu belediyeler kapsamında üst sıralara oynamayı da Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak elden bırakmıyoruz. Cumhuriyet Halk Partili Belediyelere, en ufak söylentiye soruşturma açıp kayyım atayan, algı oluşturan yargı, ulusalda gündem olmuş bu konulara sessiz mi kalacak yoksa borçsuz belediye yalanı ile Kayseri halkını kandıran ve belediyeyi borca batıran başkanı görevden alıp Kayyım mı atayacak? Bekleyelim görelim" ifadelerine yer verdi.