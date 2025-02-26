Umumi tuvaletteki muslukları yakan 2 çocuk yakalandı
Kayseri'de umumi tuvalet içerisindeki plastik muslukları yakarak zarar veren 2 çocuk yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri “insan bunu neden yapar” konulu paylaşım ile ilgili çalışma gerçekleştirdi. Toki Demokrasi Mahallesi pazar yeri yanında bulunan Melikgazi Belediyesine ait umumi tuvalet içerisindeki plastik muslukları yakarak zarar veren M.Y.K. (16) ve Ö.H. (15) isimli suça sürüklenen çocuklar hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.