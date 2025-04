CHP'li Ünalmış'tan boykot kıyası: ‘İsrail ürünlerini boykot edin dediniz’

Ünalmış, “Boykot çağrısının halkta bulduğu karşılık taşın gediğine konulduğunun göstergesidir”

CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, boykot çağrısının halk tarafından ciddi bir karşılık bulduğunu belirterek ‘iktidarın beslendiği kanallar etkilendi ki, her yerden partimize, genel başkanımıza saldırılar başladı’ şeklinde eleştiride bulundu. Ünalmış, “Boykot çağrısının halkta bulduğu karşılık taşın gediğine konulduğunun göstergesidir. Genel Başkanımızın Saraçhane’den başlattığı “boykot” çağrısı, halkta ciddi anlamda karşılık buldu. Halk, kendince oluşturduğu listeyi yapıp “satın almama özgürlüğünü” kullanmaya başladı. İktidarın beslendiği kanallar etkilendi ki, her yerden partimize, genel başkanımıza saldırılar başladı. Yahu siz değil miydiniz birkaç ay önce pahalı ürün satan mağazalara boykot çağrısında bulunan? Siz değil miydiniz haber kanallarını boykota çağıran ? Siz değil miydiniz boykotun tüketici hakkı olduğunu söyleyen? Şimdi ne oldu da tutuştunuz? Gerçi sizin davranış bozukluğunuz için bu normal. Niye mi? Çünkü İsrail ürünlerini boykot edin dediniz. Yıllarca bu işi siyasi sömürge yaptınız. “İsraille Ticareti önce siz kesin” diye eylem yapan çocukları da tutuklattınız! Şimdi de komik bir şekilde İstanbul’dan boykot çağrısı yapanlara soruşturma açtırdınız. Yoksa tüm ülke vatandaşlarını cezaevine mi atacaksınız. Demek ki, boykot çağrısıyla taş tam anlamıyla gediğine konmuş. Her yerden ses gelmeye başladı” ifadelerini kullandı.