“Boykotlar ve Siyasi Sorumluluk: Aptalca ve Haince!”

Bir ülkenin ana muhalefet partisi, kendi esnafını ve iş dünyasını hedef alıyorsa, bu durumun siyasi açıdan oldukça sıra dışı ve ahlaki olarak tartışmalı olduğunu ifade ediyor. Muhalefetin, iktidara baskı kurmak istemesi anlaşılabilir olsa da, bu tür bir yöntemin düşüncesizce ve akıldışı olduğunu dile getiriyor.

Prof. Dr. Avşar, muhalefetin ülke ekonomisine yönelik düşmanca bir tavır sergilemesinin, yerli üreticilere ve çalışanlara büyük zararlar verebileceğini, ayrıca yabancı yatırımcıların da politik istikrarsızlık nedeniyle ülkeye yatırım yapmaktan çekinebileceğini belirtiyor.

Yazar, muhalefetin hesaplamaları gerektiğini vurgularken, boykotların sadece yolsuzluk soruşturmalarının üzerini örtme amacı taşıyıp taşımadığına da dikkat çekiyor. Türkiye’nin birlik ve beraberlik yolunda önemli adımlar attığı bir dönemde, siyasi partilerin kendi iç rekabetleri sebebiyle böylesine bir tavrın içerisine girmelerini eleştiriyor.

Son olarak, Prof. Dr. Avşar, ülkede dost olmayan devletlerin bu tür eylemleri anlamlı bulunsa da, kendi ana muhalefet partisi için bu tür bir boykotun ulusun ve insanlarının zararına neden olabileceği konusundaki endişelerini ifade ediyor.