CHP'li Ünalmış, 'Tomarza'nın sorunlarını sayısal verilerden değil, Tomarza sokaklarından öğrenebilirsiniz'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, CHP'li Milletvekillerinin Tomarza Devlet Hastanesi hakkındaki açıklamasına yanıt vermişti. Vekil Çopuroğlu'na bir cevapta CHP Kayseri İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış'tan geldi. Ünalmış açıklamasında, Tomarza halkının sorunlarını sayısal verilerden değil, Tomarza sokaklarından öğrenebilirsiniz çıkışında bulundu. Ünalmış Ak Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'na cevap olarak, "Tomarza halkının sorunlarını sayısal verilerden değil Tomarza sokaklarından öğrenebilirsiniz, tıpkı vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntıları TÜİK verilerinden değil sokak röportajlarından sokakta hayatla baş başa olan insanlarımızdan öğrenebileceğiniz gibi. Kayseri Milletvekilimiz Sayın Aşkım Genç, bugün milletin meclisinde Tomarza halkının önemli bir sorununu gündeme getirdi. Tomarza Devlet Hastanesi’nde, diş filmi çekilemiyor, röntgen cihazı çalışmıyor ve basit sağlık ihtiyaçları için dahi Kayseri merkeze veya Develi’ye gitmek zorunda kalınıyor. Vekilimiz Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak bu eksikliğin giderilmesini talep etmiştir. Kendisine Tomarzalı bir vatandaş olarak teşekkür ederim. Tomarza halkı da vekilimizin yaptığı konuşmayı paylaşarak teşekkürlerini sunuyor. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Şaban Çopuroğlu ise, sayısal verilerle, devlet hastanesinde herhangi bir eksikliğin olmadığını, sağlık hizmetinin düzenli olarak verildiğini belirten bir açıklama yapmış.

Sayın milletvekilimize üzülerek Tomarza halkının sorunlarının sayısal verilerden ibaret olmadığını söylemek durumundayım. Tomarza halkının çektiği sağlık sıkıntılarını, sayısal verilerden değil, en iyi Tomarza sokaklarından öğrenebilirsiniz. Tıpkı vatandaşımızın yaşadığı ekonomik sıkıntıları TÜİK verilerinden değil, sokak röpörtajlarından, sokakta hayatla baş başa olan insanlardan dinleyerek öğrenebileceğiniz gibi. Halkın gerçekleri ile AK Parti ve sarayın gerçekleri oldukça farklı. Vatandaşın sayısal algılara pirim verecek hali kalmadı. Farkında mısınız? Ya da umrunuzda mı ? Biz çok iyi biliyoruz" ifadelerini kullandı.