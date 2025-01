CHP'li Yücel'den, saldırıya uğrayan Şerafettin Bahadır'ın davası ile ilgili açıklama

Pınarbaşı İlçesi’nde 23 Haziran tarihinde meydana gelen olayda CHP’li Şerafettin Bahadır, önce darp edildi, ardından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan E.U. ile M.U. tutuklanarak ceza evine gönderildi. Sanıklar hakkında ‘öldürmeye teşebbüs’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma suçlarından’ dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasından sonra sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek eksiklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi. Duruşma sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin il başkanlığında basın toplantısı yaptı. Basın toplantısına Şerafettin Bahadır, Sarız, Akkışla, Felahiye, Pınarbaşı Belediye Başkanları CHP ilçe Başkanları ve partililer katıldı.

“MAHKEMENİN SANIKLARA HAK ETTİKLERİ CEZAYI VERECEKLERİNE İNANIYORUZ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesi’nde 31 Mart tarihinde yapılan seçimde belediye başkan adayımız Deniz Yağan hiçbir şaibe ve hukuksuzluk olmadan seçimi kazandı. Sağlıklı bir oy kullanma ve sayım işleminden sonra seçimi kazandı. Ancak orada bir milletvekilinin İlçe Seçim Kurulu hakimine bağırarak, tehditvari ifadelerle ortalığı ayağa kaldırması sonucu Seçim Kurulu oradaki seçimi iptal etti. Ardından tekrarlanan seçimde adayımız Deniz Yağan tekrar başkan seçildi. O dönemde belediye meclis adayımız Şerafettin Bahadır’a seçimi kaybeden belediye başkanının yakınları tarafından yaklaşık 20 gün sonra bir bahane ileri sürülerek kızının yanında önce araçlarla takip edildi. Sonra önü kesilerek pusu kurularak acımasızca öldüresiye yapılan önce darp sonra silahlı saldırı sonucu ağır şekilde yaralandı. Hayati tehlike geçirdi. Sanıklar tutuklandı. Şu an bir dava sürecine girildi. Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsilen davanın birinci duruşmasına olduğu gibi bugün görülen ikinci duruşmasına da katıldım. Şerafettin Bahadır’ı yalnız bırakmamak için CHP olarak bu elim ve vahim olan davayı yakında takip etmek için bugün buradayız. CHP Kayseri Milletvekilimiz Aşkın Genç, İl Başkanımız Feyzullah Keskin, ilçe belediye başkanlarımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, ilçe başkanlarımız, kadın kollarımız ve gençlik kollarımız burada. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu tür olaylara asla sessiz kalmayacağız. Efendiliğimizi, beyefendiliğimizi bozmayacağız. Hukukun bu alçakça saldırıya en ağır şekilde ceza vereceğine inanıyoruz. Bugün duruşmada sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Duruşma 17 Nisan 2025 tarihine ertelendi. Adli tıp raporunun beklenmesine ve ikinci seçimde Pınarbaşı İlçesi’nde görevli bulunan İzmir Milletvekilimiz Sevda Erdan Kılıç’ın tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Bu eksikler tamamlandıktan sonra mahkemenin en adil en doğru ve sanıklara hak ettikleri cezayı vereceklerine inanıyoruz. Dosyadaki eksiklikler tamamlandıktan sonra mahkeme bir karar verecek. Bu olayın oluş şekli, sanıkların suç işlemekteki sepek ve saikleri olayı 2 kişinin birlikte planlayarak gerçekleştirmeleri Şerafettin Bahadır’ın adli raporu almış olduğu darp, vücudundaki kalıcı yara ve hasar kalması nedeniyle en ağır şekilde cezalandırılmaları gerektiğini düşünüyoruz. Sanıklar hakkında ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan dava açıldı. Her hangi bir hafifletici sebep uygulanmadan en ağır cezayı almalarını bekliyoruz” diye konuştu.

CHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ AŞKIN GENÇ: DAVANIN ADİL BİR ŞEKİLDE SONUÇLANACAĞINA İNANIYORUZ

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise, “Parti sözcümüz Deniz Yücel’e çok teşekkür ediyoruz. Dava devam ediyor. En kısa sürede davanın adil bir şekilde sonuçlanacağına inanıyoruz. Türk yargısına olan inancımız tam. Dava sürecini yakinen de takip ediyoruz. Deniz Yücel’in hem avukat olması hem de Parti Sözcümüz olarak burada bizleri yalnız bırakmaması nedeniyle özellikle çok teşekkür ediyorum. Bugün tüm örgütümüz burada. Belediye başkanlarımız burada. İktidarın her türlü baskısına rağmen tüm belediyelerimiz en güzel şekilde hizmetlerine devam ediyorlar. Kayseri’de 4 belediyemiz var. Akkışlamız, Sarızımız, Felahiyemiz ve Pınarbaşımız. Hepsinde de vatandaşların memnuniyeti çok yüksek. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bizler her türlü baskıya. Her türlü sıkıntılara rağmen halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CHP İL BAŞKANI FEYZULLAH KESKİN: DEVELİ İLÇEMİZ BÜYÜKBİR TEHLİKE ATLATTI

CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin ise, “Deniz Yücel’e özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Pınarbaşı’nda yaşanan insanlık suçunun takipçisi ve mahkemelerde bulunuyor. İstanbul’da yaşanan bir kayyum senaryosu ile karşı karşıyayız. CHP olarak bütün unsurlarıyla orada. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcümüzün de orada olması gerekiyordu ama Kayseri’deki bu olaya verdiği değerden dolayı bugün burada bulundu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben bir süredir Develi’deki maden şirketi ile ilgili açıklama yapıyordum. Korunduğunu iddia ediyordum. Bugün yine sabaha karşı Develi ilçemiz büyükbir tehlike atlattı. Maden şirketine ait bir kamyon dolusu dinamit tedbirsiz ve korunaksız şekilde taşınırken araç devriliyor. Develi veya güzergahtaki bir yerde yaşanabilecek patalama olsaydı. Facia ile karşı karşıya galınabilirdi. O şirket korunuyorsa, korunması bir kenara bırakılmalı. Gerekli tedbirler alınıp bir insanlık faciası yaşamamalıyız” açıklamalarında bulundu.