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Kahramanca direnen Filistinlilerin 'Ateşkes' başarısı etkinlikle kutlanacak

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şubesi, 16 Ocak 2025 Perşembe günü 'İnancın Zaferi' temalı anlamlı bir program düzenliyor. Bürüngüz Camii'nde yatsı namazı sonrasında, saat 19.10'da başlayacak etkinlik, manevi değerlere vurgu yaparak birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kahramanca direnen Filistinlilerin 'Ateşkes' başarısı etkinlikle kutlanacak

Anadolu Gençlik Derneği Kayseri Şube Başkanı Yusuf Şahin, programla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin toplumsal bilinç ve inanç değerlerinin diri tutulmasında büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Şahin, "İnancın Zaferi, İslam tarihinin bize bıraktığı en önemli miraslardan biridir. Bu mirası hatırlamak, yaşamak ve geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Bugün de Filistin’de bunu gördük. Dünyanın korku dolu bakışları altında ezilmeye çalışan Filistin halkının direnişini ve dirilişini gördük. Biz de bugün inancın zaferini Kayseri’den haykıracağız. Tüm Kayseri halkını bu anlamlı buluşmaya davet ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi

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