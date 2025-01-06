CHP Milletvekili Aşkın Genç'ten sert eleştiriler: 'Devlet kurumları batıyor ama şatafatından ödün vermiyor'

Ekonomik Veriler ve Yoksulluk

Genç, Türkiye ekonomisinin kötüye gittiğini belirterek, "17 milyondan fazla vatandaşımız yoksul. TÜİK verilerine göre yoksulluk oranı yüzde 21,2. Birleşik Kamu-İş’in araştırmasına göre, dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 71 bin lira, Türk-İş’e göre 68 bin 675 lira. TÜİK’in sınırı ise bunun yarısı kadar bile değil" dedi.

Faiz ve Dış Borçlar

Faiz ve dış borçlar hakkında da sert eleştirilerde bulunan Genç, "Vatandaşların borçları 4 trilyon liraya ulaştı. Bankalara ödenen faiz ise 850 milyar lirayı buldu. AKP’nin 'Nas böyle emrediyor' politikaları, halkın sırtına faizle vuruyor. Dış borç stokumuz 525,8 milyar dolara yükseldi. AKP’nin iktidara geldiği 2002’de bu rakam sadece 131,8 milyar dolardı" diye konuştu.

Türk Lirasının Alım Gücü

Genç, Türk lirasının alım gücünün düştüğünü belirterek, "2024’te Türk lirası alım gücünü tamamen kaybetti. 200 TL’lik banknotla 2009’da 132 dolar alınabiliyordu, şimdi sadece 6 dolar alınıyor. Ekonomiyi simit hesabıyla anlatmaya alışkınlar, ama artık simit bile lüks oldu" dedi.

Sayıştay Raporları ve Devlet Kurumları

Sayıştay raporlarını eleştiren Genç, "TMO borç içinde, TRT harcamaları yüzde 90 artmış. TOKİ’nin 33,5 milyar liralık alacağını tahsil edememesi, ÇAYKUR’un 25 milyar liralık borcunun ödenmemesi, PTT’nin zararda dibe vurması. Devlet kurumları resmen 'batıyor ama şatafatından ödün vermiyor' modunda" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların Durumu

Genç, vatandaşların ekonomik durumunu da eleştirerek, "Hanelerin yüzde 39’u iki günde bir et, tavuk ya da balık içeren bir yemek bile yiyemiyor. Yüzde 57,5’i ise tatile çıkmayı hayal bile edemiyor. Ama saraydakiler için tatile gitmek değil, tatil köyü yaptırmak mesele" dedi. Genç, Cumhuriyet Halk Partisi olarak adil bir gelir dağılımı, üretken bir ekonomi ve refah içinde bir Türkiye için mücadele edeceklerini belirtti.