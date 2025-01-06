Başkan Metin'den kazada yaralananlara geçmiş olsun ziyareti

Kayseri'nin Karakaya-Özvatan kavşağında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında yaralananlar, Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Geçmiş olsun dileklerini iletmek için ziyarete gelen Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, İlçe Kaymakamı Turgut Gülen, Büyükşehir Meclis Üyesi Mustafa İşlenmiş ve Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimi Nuri Çakır yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

Kaza yapan iki tarafa da geçmiş olsun dileklerini ileten Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, "Karakaya-Özvatan kavşağında meydana gelen trafik kazası sonucunda yaralanan öğrenci ve memur kardeşlerimizi, gözetim altına alındıkları Bünyan Devlet Hastanesi'nde, İlçe Kaymakamımız Turgut Gülen, Büyükşehir Meclis Üyemiz Mustafa İşlenmiş ile birlikte, Bünyan Devlet Hastanesi Başhekimimiz Nuri Çakır öncülüğünde anlık olarak ziyaret ederek, yaralılarımızın sağlık durumları hakkında bilgi aldık. Yaralanan hemşehrilerimizin ve evlatlarımızın sağlık durumları gayet iyi. Kaza yapan iki tarafa da geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" dedi.