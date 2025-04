CHP Milletvekili Genç, Saadet Kongresinde konuştu 'Bu ülkeye hizmet etme sorumluluğu yalnızca bir partiye değil, hepimize aittir'

Ortak bir gelecek inşa etmenin yolunun birlikte hareket etmekten geçtiğini belirten Genç; “Hepimizin amacı, milletimizin huzur ve refah içinde yaşayacağı bir Türkiye’yi inşa etmektir. Bu yolda atılan her adımın, yapılan her katkının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün burada bulunmam da, demokrasimizin çoğulcu yapısına ve siyasi kurumlar arası diyaloğun değerine inanan bir anlayışın gereğidir. Zira bu ülkeye hizmet etme sorumluluğu yalnızca bir partiye değil, hepimize aittir” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Saadet Partisi 7. Olağan Kayseri İl Kongresi kapsamında açıklamalarda bulundu. Milletin huzur ve refah içinde yaşayacağı bir Türkiye hedefiyle hareket ettiklerini ifade eden Genç; “Memleketimizin içinde bulunduğu dönem sadece bir ekonomik krizin değil, aynı zamanda bir yönetim krizi, bir adalet krizi, bir güven krizi dönemidir. Vatandaşlarımız artık sadece alım gücünün düşmesinden değil; adalete erişememekten, liyakatsiz kadrolardan, hak ettiği yaşamı kuramıyor olmaktan dolayı kaygılı. Üniversiteyi bitiren gençlerimiz iş bulamıyor, emekliler bir ömür çalıştıktan sonra geçinemiyor, çiftçilerimiz ürettikçe zarar ediyor, esnaf borçlu, sanayide tedirgin, işçi güvencesiz.

İşte tam da bu yüzden, ülkemizin sağlıklı bir demokrasiye, güçlü bir hukuk sistemine, özgürlükçü bir yönetime ve ortak aklı önceleyen bir anlayışa her zamankinden çok daha fazla ihtiyacı var. Bu ihtiyacın karşılanmasında elbette ki tüm siyasi partilere büyük sorumluluk düşüyor. Farklı dünya görüşlerinden gelen partiler olarak ortak bir zeminde buluşmamızın yolu, siyaset kurumuna olan güveni yeniden inşa etmekten geçiyor. Bu güveni tesis etmenin yolu da dürüst, şeffaf, mütevazı ve halktan yana bir siyaset anlayışından geçmektedir.

Siyasi partiler farklı düşüncelere sahip olsalar da, ortak bir zeminde buluşmaları gereken yer halkın ihtiyaçları, memleketin geleceğidir. Hepimizin amacı, milletimizin huzur ve refah içinde yaşayacağı bir Türkiye’yi inşa etmektir. Bu yolda atılan her adımın, yapılan her katkının kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bugün burada bulunmam da, demokrasimizin çoğulcu yapısına ve siyasi kurumlar arası diyaloğun değerine inanan bir anlayışın gereğidir. Zira bu ülkeye hizmet etme sorumluluğu yalnızca bir partiye değil, hepimize aittir” ifadelerini kullandı.