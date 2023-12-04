Kocasinan'dan Filistin'e Vefa

Osman Kavuncu Bulvarı ve Bekir Yıldız Bulvarı'nın Şehir Hastanesine giden bölümünü birleştiren ve Kocasinan Belediyesi tarafından orta refüj çalışmaları devam eden ana caddenin bir bölümüne Kudüs Caddesi adı verildi.

7 Ekim'den bu yana Siyonist rejim tarafından bombardımana tabi tutulan Filistin topraklarında yaşayan mağdur Filistin halkının yanında olduğunu ve Kudüs Davasına sahip çıktığını tescil eden Kocasinan Belediyesi'nin bu ana caddeye Kudüs caddesi ismini vermesi takdirle karşılandı.