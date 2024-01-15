CHP'nin Talas adayı Avukat H. İbrahim Yıldırım oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2024 yerel seçimleri kapsamında Talas Belediye Başkan Adayını İbrahim Yıldırım olarak duyurdu.

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  • 15.01.2024 16:44
  • Güncelleme: 15.01.2024 16:44
CHP'nin Talas adayı Avukat H. İbrahim Yıldırım oldu

Cumhuriyet Halk Partisi, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ndeki Kayseri adaylarını açıklamaya başladı. Buna göre Cumhuriyet Halk Partisinin Talas Belediye Başkan Adayı İbrahim Yıldırım oldu.

Öte yandan diğer ilçelerdeki adaylar ise, “Felahiye Belediye Başkanlığı’na Şeref Güleser, İncesu Belediye Başkanlığı’na Ayşe Kendir, Özvatan Belediye Başkanlığı’na İrfaniye Almaz, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı’na Deniz Yağan, Sarıoğlan Belediye Başkanlığı’na Murat Özcan, Sarız Belediye Başkanlığı’na Ömer Faruk Eroğlu, Yahyalı Belediye Başkanlığı’na Mehmet Acarbaş ve Yeşilhisar Belediye Başkanlığı’na Deniz Onaç olarak duyurulmuştu.

Haber Merkezi

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