CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Yağan: 'İtiraz edecekleri argümanları kalmadı, bizler kazandık'

Pınarbaşı seçimlerinin resmî olmayan sonuçlarına göre CHP Adayı Deniz Yağan 289 oy farkla kazandı. Sonuçlara ilişkin konuşan Deniz Yağan, “Halkımız, iradesine sahip çıktı ve 289 oy farkla bizler kazandık. Bundan sonraki süreçte Pınarbaşı halkını güzel hizmetler bekliyor. İnşallah halkımızın bu güvenini boşa çıkarmayacağız. İçeride de sonuçlara ilişkin bir itiraz bulunmuyor, zaten itiraz edecek bir argümanları da kazanmadı. Halkın iradesinin önüne geçilmeyeceğini anlamışlardır” dedi.

Sonuçlara ilişkin konuşan CHP Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan, “Sonuç itibariyle Pınarbaşı halkı kazanmıştır, bundan sonraki süreçte Pınarbaşı halkını güzel hizmetler bekliyor. İnşallah halkımızın bu güvenini boşa çıkarmayacağız. İçeride de sonuçlara ilişkin bir itiraz bulunmuyor, zaten itiraz edecek bir argümanları da kazanmadı. Halkın iradesinin önüne geçilmeyeceğini anlamışlardır” dedi.