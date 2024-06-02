Milletvekili Aşkın Genç, 'Islak imzalı tutanaklarımıza göre 289 oy farkla seçimi kazandık'

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Resmî olmayan sonuçlara göre CHP Adayı Deniz Yağan’ın seçimleri kazandığını ifade eden Milletvekili Aşkın Genç, “Pınarbaşı için hayırlı bir sonuç oldu. Demokrasimize hayırlı olsun, Deniz başkanımız 6783 oy alırken sayın Uzunluoğlu 6494 oy aldı. Hak edilmiş bir sevinci yaşıyoruz. Herkes çok emek verdi bu noktada yürekten teşekkür ediyoruz. Emniyet ve kamu görevlileri da çok emek verdiler, bundan sonraki süreç Adliye ve İlçe Seçim Kurulu’ndadır. 141 sandıktan 141 ıslak imzalı belgeler elimizdedir” dedi.