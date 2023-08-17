Çifçi: 'Gençlerimizi sahipsiz bırakmayacağız'

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, geçmişte uyuşturucu illetine bulaşmış gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını ve onları sahipsiz bırakmayacaklarını söyledi.

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  • 17.08.2023 15:00
  • Güncelleme: 17.08.2023 16:01
Çifçi: 'Gençlerimizi sahipsiz bırakmayacağız'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi, geçmişte uyuşturucu illetine bulaşmış gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını ve onları sahipsiz bırakmayacaklarını söyledi.

Sadece Kayseri’ye değil, bölgenin de hizmetine sunulacak olan Yeşilay Rehabilitasyon Merkezi’nin temeli yarın atılacak. Yeşilay Kayseri Şube Başkanı Mehmet Çifçi de, geçmiş zamanda uyuşturucu illetine bulaşan gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını ve onları sahipsiz bırakmayacaklarını söyledi.

Yarın temeli atılacak olan merkezde uyuşturucu bağımlılığı ile mücadele edileceğini kaydeden Çifçi, "Bölgenin en büyük rehabilitasyon merkezinin temelini yarın atacağız. Bu illete bulaşmış gençlerimizi hayata yeniden kazandırmak için tedavi merkezine ihtiyacımız vardı. Uzun zamandan beri hayalini kurduğumuz merkezimize kavuşuyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki, Kayseri Valimiz Gökmen Çiçek ve hayırseverlerimizin işbirliğinde kısa süre içerisinde merkezimizin yapımını tamamlayacağız. İlk etapta 40 yataklı olacak ama ardından kadınlarımız için de 40 yataklı bir yer yapmayı hedefliyoruz. Biran önce yapımını tamamlayıp profesyonel bir şekilde işletimini yapacağız" ifadelerini kullandı.

İHA

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