Çiftçi hasat derdinde leylekler ise rızıklarının peşinde

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde hububat ekili alanlarda yapılan hasadın ardından leylekler açığa çıkan böcek, fare ve çekirgelerle karınlarını doyuruyor.

Yozgat’ta tarım arazileri çevrelerinde yoğun olarak görülen leylekler, hasat sonrası tarlalarda ortaya çıkan zararlı böcekleri ve sürüngenleri tüketerek hem karınlarını doyuruyor hem de çiftçinin biyolojik mücadelesine katkı sunuyor. Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyünde çiftçilerin bin bir emekle ektiği hububat tarlalarına misafir olan baharın müjdecisi leylekler, biçerdöverlerin ardından ilerleyerek ekinlerin arasındaki çekirge, fare ve böceklerle besleniyor. Tarlasını hasat eden çiftçiler de leyleklerin oluşturduğu görüntüyü ilgiyle izliyor.

Mardin’den Yozgat’a hasat için geldiğini söyleyen Orhan Çelik, biçerdöver şoförü olduğunu söyleyerek, “Yozgat’a 6-7 yıldır ekin biçiyoruz. Ailemizin geçimini biçerdöver ile sağlıyoruz. Her sene temmuz ayında Yozgat’a geliyorum. Geçimimi biçerdöver şoförlüğü yaparak sağlıyorum. Bu sıcakta ekmeğimizin peşinde koşuyoruz.” dedi

Ankara’da ikamet eden Durak Kılıç ise, Çekerek ilçesine bağlı Arpaç köyüne biçerdöverlerin geldiğini duyunca hububat hasadı için Yozgat’a geldiğini belirterek, “Komşuların ekinleri çok güzel, biz de biçtiriyoruz. Buğdayların içi iyi, çok güzel görünüyor. Yüksek verim bekliyoruz, bu yıl verimler çok güzel.” şeklinde konuştu.