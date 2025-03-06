Çilek 200 TL'den pazar tezgahlarında

Kayseri’de vatandaşlar alışveriş için semt pazarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken pazar tezgahlarında; domatesin kilosu 50 lira ile 60 lira arası, portakalın kilosu 20 lira ile 30 lira arası, narın kilosu 35 lira ile 65 lira arası, patatesin kilosu 15 lira ile 20 lira arası, elmanın kilosu 25 lira ile 40 lira arası, çileğin kilosu 150 lira ile 200 lira arası, kabağın kilosu 20 lira ile 40 lira arası, salatalığın kilosu 60 lira ile 75 lira arası, muzun kilosu 50 lira ile 75 lira arası, mandalinanın kilosu 25 lira ile 35 lira arası, limonun kilosu 15 lira ile 30 lira arası, ayvanın kilosu 30 lira ile 35 lira arası fiyatlarla alıcı buluyor.

Öte yandan patlıcan 130 liradan, sivri biber 80 liradan, turp 30 liradan, karalahana 70 liradan, kivi 100 liradan, ıspanak 20 liradan, yeşil soğan 25 liradan, armut 60 liradan, sarımsağın kilosu ise 250 liradan satılıyor.