Cinayetten 21 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de kasten öldürme suçundan 21 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cinayetten 21 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, "kasten öldürme" suçundan 21 yıl 7 gün hapis cezası bulunan cezaevi firarisi U.S. (28) ve "herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık" suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi İ.Ç.’yi (28) yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs cezaevine teslim edildi.

Cinayetten 21 yıl hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalandı
İHA
Kayseri Gündem

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