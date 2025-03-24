Cıncık gibi cami: Cıncıklı Camii

Çiğlizade Hacı Ahmet Ağa tarafından 1665 tarihinde genişletilerek inşa edilmiştir. Halk arasında yaptıran zatın vakfettiği Kepe İlyas Mahallesindeki Çiğdeli Bahçenin gelirlerine atfen ‘Çiğdeli Camii’ olarak da bilinmektedir.

Bu camiye Cıncıklı denmesinin nedeni, pencerelerinde kullanılan pencere camlarının zamanına göre genişliğinden veya zamanında aydınlatmada kullanılan cıncıklı avizee/kristal cam fanuslarından da kaynaklanmış olabilir. Belki de Camiin, aydınlık, temiz ve naifliğinden dolayı ‘cıncık gibi cami’ anlamında bu isimlendirme de verilmiş olabilir.

1715, 1923 ve en son da 1985 yılında H. İbrahim Katartaş’ın katkılarıyla köklü bir restorasyondan geçmiştir.

Orta büyüklükteki yaklaşık 250 metrekarelik mescid bölümüne camekanla kapatılmış altı yuvarlak sütunlu, birkaç basamakla çıkılan son cemaat mahallinden giriliyor. Son cemaat bölümünde sonradan hanımların namaz kılması için suntayla yapılan bölme ile kapıdan yukarı çıkılıyor

Aynı zamanda son cemaat mahalinden merdivenlerle, caminin damındaki köşk minareye çıkılabiliyor.

Caminin iç bölümünde dört yuvarlak sütunun taşıdığı, mihraba dik kemerlerin taşıdığı ahşap tavanın ihtişamı gözlenebiliyor. Bu ahşap tavanın yuvarlak sütunları ve üst tahtaları açık kahve ve gri renklerde boyandığı için, ağaç mı yoksa, ağaca benzetilip boyanmış beton yuvarlak girinti mi ayırt etmek pek mümkün değil. Altın yaldıza boyanmış dört taşıyıcı yuvarlak kemerli sütunun da taş mı yoksa mermer mi olduğu anlaşılamıyor. Ne var ki daha önce yine yaldız boya ile kapatılan dörtgen kemerlerin üzerindeki boya kazınarak doğal taş görünümüne kavuşturulmuş.

Mihraba dik Paralel sütunlu kemerlerin tavanı taşıması bakımından, Hasbek Mescidi, Cıncıklı Cami’nin küçük bir modelidir.

Sade taş mihrabın kenarını, son dönemlerde yaptırılan çini seramik üzerine yazılmış ‘Ayetel Kürsi’ yazısı dolanmakta olup, taş mihrabın iç bölümünde hafif girintili altı niş bulunmaktadır.

Osmanlı Dönemi cami mimarisinde olduğu gibi yaklaşık yedi metre tavan yüksekliği bulunan Cıncıklı Cami, altlı üstlü çok sayıda büyüklü küçüklü pencere ile güneş ışığı almaktadır, ki bu da caminin gündüzleri ‘cıncık’ gibi aydınlık olmasını sağlıyor. Yapıldığı dönemin camilerini göz önüne aldığımızda, herhalde buradan daha aydınlık bir cami bulmak mümkün değil.

Cami imamının Hafız mahdumu tarafından kıldırılan teravih namazında bir safı aşkın cemaat bulunuyordu. Hafız öğrenci imamın sade ve berrak kıraatı ve her bir dört rekat arasında kısa makamlı okunan ilahileriyle güzel bir teravih kılınıyor Cıcıklı Camii'de.