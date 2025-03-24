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  • Minik Yüreklerden Büyük Vefa: Ahmet-Ayşe İnci'yi dualarla andılar

Minik Yüreklerden Büyük Vefa: Ahmet-Ayşe İnci'yi dualarla andılar

Ramazan ayının manevi sıcaklığı içerisinde, Ahmet-Ayşe İnci Anaokulu Müdürü Mehmet Behiç Şahin, öğretmenler Şule Karataş, Melek Güngör, Selvi Kurt ve minik öğrenciler, okullarını yaptıran hayırseverleri unutmadı.

Minik Yüreklerden Büyük Vefa: Ahmet-Ayşe İnci'yi dualarla andılar

Öğrenciler, aynı hayırsever tarafından yaptırılan Ayşe-Ahmet İnci Camii'ni de  ziyaret ederek, merhum hayırseverler Ahmet İnci'yi ve eşi Ayşe İnci’yi dualarla andılar.

Hem Eğitim Hem Maneviyat

Minik öğrenciler cami ziyaretinde ibadet yerlerini keşfetme fırsatı bulurken, caminin ve ibadetin önemini öğrendiler. Hayırseverleri hatırlayarak büyük bir vefa örneği sergileyen çocuklar, bu anlamlı ziyaretle hem maneviyatlarını güçlendirdi hem de şükranlarını ifade etti.

Bu anlamlı etkinlik, çocuklara yardımlaşma ve vefa duygusunun güzelliklerini öğretmek açısından unutulmaz bir ders oldu.

Minik Yüreklerden Büyük Vefa: Ahmet-Ayşe İnci'yi dualarla andılar

 

Haber Merkezi

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