Minik Yüreklerden Büyük Vefa: Ahmet-Ayşe İnci'yi dualarla andılar

Öğrenciler, aynı hayırsever tarafından yaptırılan Ayşe-Ahmet İnci Camii'ni de ziyaret ederek, merhum hayırseverler Ahmet İnci'yi ve eşi Ayşe İnci’yi dualarla andılar.

Hem Eğitim Hem Maneviyat

Minik öğrenciler cami ziyaretinde ibadet yerlerini keşfetme fırsatı bulurken, caminin ve ibadetin önemini öğrendiler. Hayırseverleri hatırlayarak büyük bir vefa örneği sergileyen çocuklar, bu anlamlı ziyaretle hem maneviyatlarını güçlendirdi hem de şükranlarını ifade etti.

Bu anlamlı etkinlik, çocuklara yardımlaşma ve vefa duygusunun güzelliklerini öğretmek açısından unutulmaz bir ders oldu.