Cıngı Kayseri'nin güzelliklerini TBMM'de anlattı

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı; Kayseri’nin tarihi ve turistik yerlerini TBMM’de düzenlendiği basın toplantısında anlattı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Kayseri turizmini ve şehrin turistik zenginliklerini paylaşan Cıngı, herkesi Kayseri’yi görmeye ve keşfetmeye davet etti. Cıngı; "Bugün, Türkiye’nin tarihi ve kültürel merkezlerinden, Selçuklu İmparatorluğunun Konya ve Sivas’la birlikte en önemli merkezlerinden, yerleşim tarihi M.Ö.4000’lere ulaşan ve o dönemin global ticaretinde söz sahibi Kayseri’nin turizm özelliklerinden bahsetmek ve bu vesileyle içerisinde bulunduğumuz yaz tatilinde tüm vatandaşlarımızı şehrimize davet etmek istiyorum. Zira son dönemde Kayseri, ticaret ve sanayi şehri olmasının yanı sıra tabii zenginlikleri, tarihi ve kültürel mirasıyla da adeta ülkemizin açık hava müzelerinden biri haline gelmiştir. Neredeyse her ilçesinde tabii ve tarihi güzellikler barındıran şehrimiz, 6000 yıllık tarihi ile geçmişe ışık tutarken, tabii güzellikleri ile de kıymetli ziyaretçilerimize eşsiz güzellikler sunmaktadır. Öncelikle, Kayseri turizminden bahsederken artık global bir turizm destinasyonu olan Erciyes Dağı’dan söz etmeden geçmek mümkün değildir. Kayseri’nin simgesi ve önemli bir marka değeri haline gelmiş olan Erciyes Dağı; Kayseri Büyükşehir Belediyemizin 2005 yılından itibaren uyguladığı bir Master Plan yatırımları sayesinde global standartlarda bir merkez haline gelmiştir. 19 adet teleferik, gondol, tbar-41 ad farklı zorluk derecelerine sahip kayak pisti- kış sezonunu uzatan suni karlama sistemleri-konaklama ve yeme içme alanlarıyla Erciyes farklı ülkelerden charter seferlerle gelen on binlerce yabancı turisti kışın misafir etmektedir. Şehir merkezine 15 dakika, uluslararası Kayseri havalimanına 20 dakika mesafede ve otoban standartlarında 4 şerit ulaşım imkanıyla şehir merkezine bağlanmaktadır. Türkiye’nin ilk Dünya Kupaları, Avrupa Kupaları, geçtiğimiz kış yapılan Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası. Her ne kadar Erciyes bir kış turizm merkezi olarak bilinse de yazın yapılan çadır kampları, karavan kamp alanları, doğa yürüyüşleri, zirve tırmanışları, bisiklet yarışları, motosiklet festivalleri gibi faaliyetlerle hizmet vermektedir. Burada üzerinde en yoğun durulması gereken nokta yine Büyükşehir Belediyemizin yatırımlarıyla hayata geçen Türkiye’nin en gelişmiş Yüksek İrtifa Spor Kompleksi olarak karşımıza çıkmaktadır. Erciyes’te 1820 metre yükseklikte hizmet sunan bu Komplekste: 8 adet futbol sahası, 2800 m2 olimpik yüzme havuzu, Basketbol, voleybol, hentbol sporları için kullanılacak kapalı spor salonu, Uluslararası standartlarda her türlü imkanın bulunduğu atletizm pisti, Uluslararası bisiklet takımlarının antrenman yaptığı ideal bisiklet yolları bulunmaktadır. Erciyes Yüksek İrtifa Spor Merkezi istisnasız bütün sportif branşlara antrenman imkanı sunan ve bütün teknolojik ve sportif ihtiyaçların karşılandığı, konaklama merkezlerinin hemen yakınında ve her türlü altyapıya sahip olup bütün ferdi ve takım sporcuları için ideal şartlar sunmaktadır. Bu vesileyle bütün takımları Erciyes’e beklediğimizi bir kez daha vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Kayseri şehir merkezinde indiğimizde de tarih öncesi dönemden Hitit ve Asurlara varıncaya kadar, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı’yı da içine alan binlerce yıllık dönemlerden kalma muhteşem eserler, camiler, medreseler, kiliseler, kaleler, kümbetler, ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekmektedir" diyen Cıngı; "Bu dönemlere ait paha biçilemez eserler de çeşitli müzelerde ziyaretçilerle buluşmaktadır. Şehrin kalbinde bulunan Tarihi Kayseri Kalesi, Hunat Hatun Külliyesi, hastaların müzikle tedavi edildiği Dünyanın ilk tıp fakültelerinden Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi bu şehirde tarih boyunca yaşamış medeniyetlerin izlerini en güzel şekilde gözler önüne sermektedir. Yine Hz.Mevlana’nın hocası Seyyid Burhaneddin türbesi de dini turizmin en bariz örneklerinden birisini teşkil etmektedir. Türk tarihinin en büyük mimarı, 132 cami, 55 medrese, 17 türbe, 17 imarethane, 3 hastane, 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 de hamam olmak üzere toplam 375 eser bırakan, ayrıca, Edirne’de inşa ettiği Selimiye Camii Dünya Kültür Mirası listesinde olan ve eserleriyle dünyaya örnek olmuş Mimar Sinan hemşehrimiz olup 21 yaşına kadar yaşadığı Ağırnas köyü Kayseri merkezine 15 dakikalık bir mesafede bulunmaktadır. 1490 yılındaki doğumundan itibaren 1511 yılına kadar yaşadığı Mimar Sinan Evi her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Mimar Sinan Evine gitmişken bölgede bulunan ve Gesi Bağları türküsüyle milletimize mâl olmuş muhteşem Gesi’yi, bölgedeki tarihi mahalleleri ve belki de ülkemizde başka bir örneği bulunmayan Koramaz Vadisini anmadan geçmek mümkün değildir. Şehir merkezimizdeki Talas ilçemiz adeta bir açık hava müzesi olup yüz yıllardır ayakta duran sivil mimarisi ile yıllara meydan okumaktadır. Talas’ı eteklerinde barındıran Ali Dağı ise profesyonel Yamaç Paraşütü için ülkemizin en önemli merkezlerinden birisi olup T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından NOTAM yayınlanan hava sahası ile maceraperestler ve ekstrem sporcular için vaz geçilmez bir parkur haline gelmiştir. Asurlulara dayanan tarihi ile belki de Dünya’da başka bir örneği olmayan Kültepe Kaniş Karum Ören Yeri, içerisinde barındırdığı eserler ile Türkiye’nin göz bebeği haline gelmektedir. Aralarında, 4 bin yıl önce Anadolu’da yapılan ilk yazılı ticari anlaşmanın yazıldığı, faturalar, borç senetleri gibi tarihe ışık tutan 24.000 adet tablet de bulunan birçok eser bu alandan çıkarılmıştır. 76 yıldır kazısı devam eden Kültepe Kaniş Karum’dan çıkan tabletler ve yüzlerce çeşit eserler için Büyükşehir Belediyemiz tarafından hazırlanan muhteşem kaya oyma müze çok yakında hizmete girecek olup turistler ve araştırmacılar için emsalsiz bir ortam sunacaktır. Yine kazıların yapıldığı alanda hizmete başlayacak Asurlu Tüccarlar Mahallesi de ziyaretçileri canlandırma yoluyla, adeta bir zaman tüneline girmiş gibi, 4 bin yıl öncesine götürecektir. Kapadokya Bölgesinin Kayseri sınırları içerisinde bulunan Yeşilhisar ilçemizdeki Soğanlı Mahallesi, volkanik Kapadokya bölgesinin güneyinde, Soandos adıyla bilinmekte olup Göreme Milli Parkı ile birlikte 1985 yılında 357 sıra no ile UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınmıştır. Bölgede bulunan freskleriyle meşhur Tahtalı Kilise, Yılanlı Kilise gibi mabetler Kayseri Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemiz iş birliği ile restore edilmiş, meydan düzenlemeleri yapılmış, turistler için yürüyüş yolları oluşturulmuş, gece ışıklandırması ile Soğanlı harika bir görüntüye kavuşmuştur. Tepeden emsalsiz bir Kapadokya manzarası sunan Soğanlı, her gün havalanan 20 balonla ve dizi filmlerin çekildiği setleriyle son yıllarda turistlerin en gözde mekanlarından birisi haline gelmiştir" diye konuştu.

Erdemli Vadisi’nin güzelliklerinden bahseden Murat Cahid Cıngı; "Yine Kapadokya sınırları içerisinde bulunan ve Roma Döneminden itibaren yerleşim alanı olarak kullanılan Erdemli Vadisinde de kaya kiliseler, manastırlar, mağaralar ve güvercinlikler bulunmaktadır. Aynı bölgede Güzelöz Mahallesinde bulunan Aziz George Kilisesi de özellikle yabancı turistler tarafından yoğun ziyaret edilen bir çekim noktasıdır. Yine Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından mülkiyeti edinilmiş olup restorasyon projeleri hazırlanmış bulunmaktadır. Özellikle hıristiyan aleminde çok önemli bir dini figür olan Aziz George Londra ve Moskova’nın koruyucu azizi olup at üstünde mızrağıyla ejderha ile savaşırken tasvir edilen figürü oldukça yaygındır. Aziz Georg’un başta Latin Amerika olmak üzere tüm dünyada yaklaşık 1 Milyar müntesibi bulunduğu ve yaşamış olduğu bölgede Brezilyalıların dizi film ve belgeseller çektikleri dikkate alınırsa restorasyon sonrası daha da şöhret bulacak bu bölgenin Türk turizmine yapacağı katkı daha da iyi anlaşılacaktır. Yeryüzündeki cennet olarak nitelendirilen, elmasıyla, kirazıyla, tabi güzellikleriyle ve insanıyla meşhur Yahyalı ilçemizde bulunan, yaz aylarının başı itibariyle kar sularının erimesiyle çağlayan, Dünyanın en yüksekten akan 3. şelalesi Kapuzbaşı Takım Şelaleleri, Yeşilköy Şelalesi ve Derebağ Şelalesi ziyaretçilerine muhteşem bir görsel şölen sunmaktadır. Ayrıca Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar üçgeninde bulunan Sultan Sazlığı Kuş Cenneti, 301 kuş türüne ev sahipliği yapmakla beraber, ortamı ve görüntüsü ile kartpostallık fotoğraflar oluşturmaktadır. Yerli yabancı fotografçılar ve zooloji belgesellerinin vazgeçilmezi olan Sultan Sazlığının hemen civarındaki Hürmetçi köyünde ise sayıları 200’ü bulan yılkı atının şovu seyredilmekte ve ömür boyu hatırlanacak anlar yaşanmaktadır. Çağın önemli ticaret güzergâhlarından İpek Yolu üzerindeki kavşakta yer alan İncesu ilçemizde dönemin Sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından 1670 yılında yaptırılan ve kervansaray, arasta, cami, medrese, tabhane ve hamam ile birlikte külliyeyi meydana getiren muhteşem eser hala dimdik ayakta durmakta ve turizme hizmet etmektedir. Faruk Nafiz Çamlıbel’in Kayseri Lisesi’nde 25 yaşında bir Edebiyat muallimi olarak görev yaptığı 1922 yılında kaleme aldığı meşhur Han Duvarları şiirinin bir kısmı Kara Mustafa Paşa Hanında yazılmıştır. Şiirde Anadolu sevgisi; Vatana hizmet duygusu; Ayrılık, gurbet ve yalnızlık duygusu; Boşluk, yokluk ve ölüm duygularını işlediği ve Ulukışla’dan Kayseri’ye giderken üç gün boyunca bir yaylı at arabasından gördüğü ve çok etkilendiği Anadolu manzarası Han Duvarları şiirini ölümsüz kılmıştır. Yine merkeze yakın bir konumda bulunan İncesu Marina, zıpline deneyimi ile ziyaretçilerine atraksiyon dolu dakikalar garantisi verirken geçtiğimiz yıl restorasyonu yapılan 1700’lerde inşa edilmiş Aziz Eustathios Kilisesi ilçenin önemli turizm eserlerinden birisini oluşturmaktadır. Burada sadece birkaçını zikrettiğimiz Kayseri ziyaretçilere emsalsiz hisler yaşatmakta, tarih ve kültürle beraber muhteşem mutfağıyla gastronomi turizminin de en güzel örneklerini sunmaktadır. Özellikle mantı, sucuk ve pastırma Kayseri denilince akla gelen ilk lezzetlerdir. Bunların yanı sıra yağlama, katmer, kete, yağ mantısı, piro mantısı, Develi Cıvıklısı da hayattayken yenilmesi gereken ilk 10 listesinde bulunmaktadır. Bütün bunlara Kayseri halkının, sıcak kanlılığı ve misafirperverliğini de eklediğimizde Kayseri kışın farklı yazın farklı sunduğu imkanlarla tüm vatandaşlarımızın en az 1 haftasını geçirmesi elzemdir. Bu vesileyle sizlerin kanalıyla tüm milletimize sesleniyor ve sizin vasıtanızla herkesi bu güzel şehri görmeye, tanımaya ve bu eşsiz deneyimi yaşamaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.