Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Kurum'a ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u makamında ziyaret etti.

Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Kurum'a ziyaret
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti.

Yerel yönetim hizmetleri ile Türkiye’de örnek bir belediyecilik anlayışı sergileyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara’da da temaslarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Başkan Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u ziyaret ederek, kentte yapılan, yapılmakta olan ve yapılacak olan proje ve hizmetlerle ilgili istişarelerde bulundu.

Başkan Büyükkılıç ziyaretlerini, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hamdi Elcuman, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanı Buket Ergin, Kentsel Dönüşüm Daire Başkanı Hasan Cihat Türkmen, KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ile birlikte yaptı.

Başkan Büyükkılıç, Bakan Kurum’a misafirperverlikleri için teşekkür ederken, Bakan Kurum ise tüm Kayserililere selam ve sevgilerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcılığı’na atanan Ömer Bulut ve Burak Demiralp’i de ziyaret ederek, hayırlı olsun temennilerini iletti.

Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Kurum'a ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Kurum'a ziyaret
Başkan Büyükkılıç'tan Bakan Kurum'a ziyaret
Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Elitaş, Ak Parti yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti
Elitaş, Ak Parti yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti
Milletvekili Ataş'tan ihalelerde rüşvet iddiası
Milletvekili Ataş'tan ihalelerde rüşvet iddiası
Nüfus projeksiyonlarında korkutan gelişme
Nüfus projeksiyonlarında korkutan gelişme
Çocuklara terlik atma meselesi katliama döndü: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Çocuklara terlik atma meselesi katliama döndü: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Daha önce iptal edilmişti: Aynı kepazelik yine sahnede
Daha önce iptal edilmişti: Aynı kepazelik yine sahnede
'Sizin çocuklarınız olsa elinizden geleni yapmaz mıydınız?'
'Sizin çocuklarınız olsa elinizden geleni yapmaz mıydınız?'