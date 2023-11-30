Cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ettiği yakınını öldüren kadının duruşması devam etti

Akkışla İlçesi Yeni Mahalle’de 11 Ekim 2022’de meydana gelen olayda iddiaya göre müstakil evinin bahçesinde bulunan tuvalete giden S.A. bahçede bulunan akrabası M.C.’nin cinsel saldırısına maruz kaldı. S.A., M.C.’nin kendisini itmesiyle başını merdivenlere çarpınca bayıldı. Kendine geldiğinde M.C.’nin cinsel saldırısına uğradığını fark eden S.A., yaşadıklarını önce eşiyle paylaştı. M.C. iki gün sonra mağdur, hayvanlarına baktığı sırada ahıra gelerek, ölümle tehdit etti. 23 Ocak tarihinde S.A, M.C., baldızı H.A. ve kayınvalidesi ile karşılaştı. Tartaklanan S.A. babasının silahı ile M.C.’yi silahla yaraladı. M.C. yaşamını yitirirken S.A. tutuklandı.

S.A’nin yargılanmasına Kayseri Adliyesi 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık S.A. müştekiler Ö.C. ile taraf avukatları katıldı.

MAKTUL M.C.‘NIN BABASI: OĞLUMU AKLAMAK İSTEMİYORUM, KATİLLERİNİN YAKALANMASINI İSTİYORUM

Müştekilerden Ö.C. mahkemede, “Oğlumu öldüren annenin biri tarafından sıkıştırılmıştır. Ben dilekçemi sundum. Oğlumun ve S.A.’nın telefonun dokümanı çıksın. Suçu varsa çıksın. Ben köylüyüm, devletten bunu istiyorum. Ben konuşamıyorum diye tuttum avukatlarımdan haklarını savunmasını istiyorum. Adalete yalvarıyorum araştırılsın. Avukatlarım yapamıyorsa yenisini bulayım. Bir bayan onu vuramaz. Onu kimse tehdit etmedi. Biz ona kötülük yapmadık. Bana niye diyemedi, eşime neden demedi. Ben oğlumu aklamak değil katillerinin yakalanmasını istiyorum” dedi.

SANIK S.A.: SANA YAPTIĞIMI KIZINA DA YAPARIM DEYİNCE OLAN OLDU

Mahkemede söz alan tutuklu sanık S.A. da “Bugün karşısına bir anne olarak çıkıyorum. Gelip sana yaptığımı kızına da yaparım diyorsa o anne onu yapar. Ben o gün orada kızımı korudum. Kendimi koruyamamıştım. Ben 29 yaşında bir anneyim ben kaldıramıyorum 8 yaşındaki çocuk nasıl kaldırabilir. Ben karakola gittiğimde güvenlik kamera kayıtlarını istedim. O iki kadına beni neden çevirdiklerini kimse sormadı. Benim neden üzerime gelmediler. Ben orada beklemedim. O gün o silahı babamın evine götürüyordum. Kadınlar çekiştirirken o geldi sana yaptığımı kızına da yaparım dediğinde oldu. Ben polise silahla gidip ‘abi beni kurtar’ dedim” açıklamasında bulundu.

Mahkeme heyeti bir tanığı dinledikten sonra eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ertelendi.