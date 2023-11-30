Tartıştığı polisi çarparak yaralayan sürücü tutuklandı
Kayseri'de fazla yolcu taşımaktan işlem yapılan ve tartıştığı trafik polisine araçla çarparak yaralayan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- 30.11.2023 18:12
- Güncelleme: 30.11.2023 18:12
Olay, dün sabah saatlerinde Melikgazi İlçesine bağlı Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Trafik denetiminde fazla yolcu taşımaktan işlem yapılan araç sahibi ekiplerle tartıştı. Ekiple tartıştığı sırada trafik polisine araçla çarparak yaralayan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
1ha
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