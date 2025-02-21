Çocuğunuz ders çalışmada isteksiz mi? Sebebini uzmanı açıkladı

Eğitim Danışmanı Barış Balcı, “Benim çocuğum ders çalışmak istemiyor”, “Çocuğum okula gitmek istemiyor?” gibi yakınmaları olan velilere yol gösterecek önemli bir bilgiyi paylaştı. Balcı, kazanmak istediği okulu, yapmak istediği mesleği bilmeyen öğrencilerin okula ve derslere karşı isteksiz olduğunu ifade etti.

Çocukların öğrenim hayatını ve kariyer yolculuğunu bir gemi yolculuğuna benzeten Barış Balcı, “Rotası ve pusulası olmayan bir gemi nasıl ki limana ilerleyemezse, hedefi olmayan, nereye varacağını bilmeyen öğrenci de okula ve derslere odaklanamaz. Beyin; alacağı sonuçları görmediğinde ne yapacağını bilmeden hareket ediyor. Kişinin bir rotaya ve pusulaya ihtiyacı var. Hangi okullara gidecek? Hangi mesleği yapacak? Uğrayacağı limanları belirlemesi, varacağı limanı bilmesi gerekiyor.” dedi.

Öğrencilere ortaokulda mesleki eğilim testi yapılması gerektiğini kaydeden Balcı, velilerin ilkokulda ve ortaokulda sınıf öğretmenleriyle, lisede ise rehber öğretmenlerle görüşüp çocuğunun hangi alanlarda başarılı hangi alanlarda başarısız olduğunun, yeteneklerinin öğrenilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi:

Sınıf öğretmenlerinin fikri alınmalı

“Mesleki eğilim belirlemede özellikle sınıf öğretmenlerinin çok etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü anneden sonra çocukla en çok zaman geçiren kişi sınıf öğretmeni. Hangi çocuk rakamlarda daha iyi, hangisi kelimelerde daha iyi, hangisinin ifade gücü ve özgüveni fazla, hangisi daha sosyal, bunları en iyi öğretmeni bilir.

Öğrencilere mesleki eğilim testi yapılmalı

Öğrencinin hangi konularda iyi, hangi konularda zayıf olduğu tespit edilmeli. Hangi alanlardaki mesleklere daha yatkın, hangi meslekler onun için ideal değil. Bununla ilgili ortaokul çağındaki, hatta lisedeki çocuklara mesleki eğitim testi yapılması gerekiyor.

İşinde mesleğinde başarılı, işini severek yapan meslek sahipleriyle tanışmak da öğrenci için çok ilham verici oluyor. Seçtiği alanla ilgili iş yapan birileriyle tanıştığında kendini onun yerine koyabiliyor.

Ben de bireysel danışmanlık yaptığım öğrencilerime mesleki eğitim testi yaptırıyorum. Gelecek hayaliniz nedir? 10 yıl, 15 yıl sonra 25 yaşındayken kendinizi nerede görüyorsunuz? Ben öğrencilere bunu hayal ettiriyorum. Çünkü insanı hayali harekete geçirir. Kendi içinde o hayali ideal bulamadığında öteleme, erteleme yoluna gider. Görev ve sorumluluklarını iyi yerine getiremez. Bu da aldığı sonuçları, okul başarısını olumsuz etkiler.

Öğrencinin bir hayali olmalı

Kişi kendi hayatıyla ilgili hedefini belirleyip yapması gerekenlerle ilgili sorumluluk aldığında siz olmasanız da o yolda ilerleyecektir. Kişiye güçlü bir gerekçe buldurduğunuzda kişi o gerekçelerin varlığıyla hareket ederek grevlerini yerine getirecektir. Öğrencinin hedefleri varsa ders çalışmak zor gelmeyecektir. İstek ve beklenti oluşmadığında ise anne baba zorlaması etkili olamayabilir.

Akademik süreci sadece okul ve ders olarak görmemek lazım. Sporcunun, ressamın, tiyatrocunun, müzisyenin de akademisi var. Önce kişinin tutkusunu, hayat amacını bulmasına yardımcı olmak gerekiyor. Öğrencinin bir hayali olması ve o hayali için çalışmayı, çabayı sürdürüyor olması gerekiyor.

Ailenin de çocuğunu iyi tanıması, onu bekleyen durumlarla ilgili farkındalığını geliştirmek ve yolda kalması için yanında olması gerekiyor.”

Ailenin kariyer hayali öğrencinin istek ve yetenekleri ile uyumlu olmalı

Eğitim Danışmanı Barış Balcı, bazen ailenin zihninde oluşan gelecek kariyeri ile çocuğun istediği şeyin birbiriyle uymadığını, bunun da olumsuz sonuçlara yol açtığını söyledi. Ailenin öncelikle çocuğu çok iyi tanıması gerektiğini kaydeden Balcı, “Aileler; sınıf öğretmenleri, okul rehberlik öğretmenleri, danışmanlar, öğrenci koçları ile etkileşimde bulunup öğrencinin gelecek kariyeriyle ilgili hedef amaç belirlemeli. Ailenin beklentileri çocuğun yetenek ve istekleriyle uymazsa ileride telafisi zor durumlar ortaya çıkabilir. Çünkü kişi kazandığı okulun ya da yapmak istediği mesleğin kendine uygun olmadığını fark ettiğinde çok geç olabilir. Alan veya iş değiştirmek çok zor olabilir.”

Hızlı okuma akademik süreçte başarıyı artırıyor

Akademik süreçte öğrencilere hızlı okuma tekniklerini öğrenmelerini tavsiye ettiğini kaydeden Eğitim Danışmanı Barış balcı, okumanın kişinin ifade gücünü olumlu yönde etkilediğine dikkat çekti.

Barış Balcı hızlı okumanın önemi ile ilgili şunları söyledi:

“Sınavlarda okuma anlama becerisi çok önemli. Metamatik sorularını yaparken ya da yabancı dil öğrenirken bile okuma anlama becerileri etkili oluyor. Okuduğun kitap sayısı ve sahip olduğu kelime haznesi hayatın her alanına etki ediyor. Sınavlar süreye dayalı olduğundan öğrencinin sınırlı sürede bilgisini etkili kullanması gerekiyor. Ayrıca hızlı okuma becerisini geliştiren sınav adayları daha fazla konu tekrarı yapıp daha fazla soru çözüyor. Sınava daha fazla deneyimle başlıyor. Sınavda süre konusunda baskı da yaşamıyorlar. Bilgilerini daha rahat kullanıyorlar. Bu da başarıyı olumlu yönde etkiliyor. “

Barış Balcı, öğrenci gruplarına hızlı okuma eğitimleri verdiğini anlatan Balcı, bu eğitimlerde hızlı okumanın yanı sıra hedef belirleme, dikkat, odaklanma, zaman yönetimi, verimli çalışma yöntemleri, motivasyon, stres yönetimi, baskı altında sakin kalabilme ve sınavda bilgilerini etkili kullanma yöntemlerini öğrettiklerini dile getirdi.