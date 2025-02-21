Erciyes Kayserililer Derneği'nden Genel Başkan Mahmut ARIKAN'a ziyaret

Bir saat süren ziyarette Dernek Başkanı Hacı Bekir Yıldız, Sayın Mahmut ARIKAN’ın Saadet Partisi Genel Başkanı seçilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek başarılar diledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ARIKAN ise ziyaretten çok memnun kaldığını, Türkiye’nin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu, ayrıştırıcı dili vatandaşın artık istemediğini belirterek ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini belirtti.

Ziyaret, çay ikramı ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.