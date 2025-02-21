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Erciyes Kayserililer Derneği'nden Genel Başkan Mahmut ARIKAN'a ziyaret

Merkezi Ankara Mamak'ta bulunan ve 2009 yılından beri faaliyet göstermekte olan Erciyes Kayserililer Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, Hacı Bekir YILDIZ başkanlığında, Saadet Partisi Genel Başkanı olarak seçilen Kayseri Milletvekili Sayın Mahmut ARIKAN' ı Parti Genel Merkezindeki makamında 20 Şubat 2025 tarihinde ziyaret etti.

Erciyes Kayserililer Derneği'nden Genel Başkan Mahmut ARIKAN'a ziyaret

Bir saat süren ziyarette Dernek Başkanı Hacı Bekir Yıldız, Sayın Mahmut ARIKAN’ın Saadet Partisi Genel Başkanı seçilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek başarılar diledi.

Saadet Partisi Genel Başkanı ARIKAN ise ziyaretten çok memnun kaldığını, Türkiye’nin birliğe ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu, ayrıştırıcı dili vatandaşın artık istemediğini belirterek ziyaret dolayısıyla teşekkürlerini belirtti.

Ziyaret, çay ikramı ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Haber Merkezi

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