Çocuk başkan 22 Nisan'da başkanlık koltuğundan Çanakkale gezisi talimatı verdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu 8’inci sınıf öğrencisi Azra Günal’a bıraktı. Çocuk başkan Günal, çocuklar için talimatlar vererek, “Mütevazılığı ve çalışkanlığı ile halkın, iletişim dili ile gençlerin ve biz çocukların gönlünü kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a tüm hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğunu 8’inci sınıf öğrencisi Azra Günal ve 2’nci Sınıf Öğrencisi Serenay Erdoğdu’ya devretti. Çocukları makamında ağırlayan Başkan Büyükkılıç, koltuğuna oturan çocuk başkan Azra Günal’a bir talimatı olup olmadığını sordu. Hisarcık Fevzi Çakmak Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Azra Günal, Büyükşehir Belediyesi makam koltuğuna oturarak, açıklamalarda bulundu.

“Başkanımız Büyükkılıç’a öncelikle tüm çocuklar adına en içten dileklerimle teşekkür ediyorum”

Çocuk başkan Günal, yaptığı açıklamada, “Yeniden Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen makamın gerçek sahibi Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a öncelikle tüm çocuklar adına en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Bizlere bu onuru yaşattıkları için tüm Kayserili çocuklar adına teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağanı olan 23 Nisan Çocuk Bayramı’nı kutlayan Günal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle anıyoruz. Bizler vatanımızı, bayrağımızı korumayı, insan sevgisini, çalışkan ve dürüst olmayı kıymetli anne, babalarımızdan ve değerli öğretmenlerimizden öğreniyoruz. Bugünün çocukları, yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı, ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz değere ve sevgiye layık olacağız. Barışın tüm dünyayı kucakladığı, yeryüzündeki tüm çocukların eşit şartlarda olduğu Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun.”

“Bir şehrin geleceğinin gençler ve çocuklar üzerine kurulması gerektiğini biliyoruz”

Günal, Belediye Başkanlığı makamının önemli bir makam olduğunu, temelinde hizmet olduğunu ifade ederek, “Belediye olarak bu dönemde de çocukların güven içerisinde eğlenceli zaman geçirecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri alanlarda destek olmak önceliğimizdir. Spor alanlarında, kurslarda, parklarda, kütüphanelerde, kültürel ve fiziki çalışmalar planlıyoruz. Yatırım projesini buna göre gerçekleştireceğiz. Bir şehrin geleceğinin gençler ve çocuklar üzerine kurulması gerektiğini biliyoruz. Hedeflerimizi bu doğrultuda gerçekleştireceğiz. Eğitim öğretim veren kurumlar bunların önemli parçasıdır. Bu yüzden okullarımıza yapabileceğimiz tüm desteği sağlayacağız” diye konuştu.

“Başkanımız sayın Memduh Büyükkılıç, gençlerin ve biz çocukların gönlünü kazanmış”

Başkan Büyükkılıç’ın çocukların ve gençlerin gönlünde taht kurduğunu vurgulayan çocuk başkan Günal, okuduğu okul ve çocuklar için şu talimatları verdi:

“Koltuğunu kendisine bırakmadan önce mütevazılığı ve çalışkanlığı ile halkın, iletişim dili ile gençlerin ve biz çocukların gönlünü kazanmış Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Memduh Büyükkılıç’a geçmişte yapmış olduğu tüm hizmetler için teşekkür ediyor, yeni dönemde de başarılarının devamını dilerim. Kayseri’de eğitim kurumlarının desteklenmesinde emeklerini esirgemeyen sayın başkanıma desteklerin devam etmesini, eğitim öğretim gördüğüm okulun küçük bir köy okulu olduğunu belirtip, okulum ile ilgili eksiklerin giderilmesi için talimatlar vermek isterim. Bize emeklerini esirgemeyen kıymetli öğretmenlerimin dinlendikleri öğretmenler odasının tefrişatının yapılması, okulumuza en az 20 kişilik çok amaçlı salonun yapılması ve başkanımızdan bir gezi isteriz. Özellikle her Türk gencinin gezip görmesini istediği, milli, manevi değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasında önemli olduğunu düşündüğüm, Çanakkale Şehitliği’ne okulumuz öğretmen ve öğrencilerin katılacağı bir gezi istiyorum. Başkanım bu bizim çok önemli, arkadaşlarımız heyecanla bekliyor.”

Çocuk başkan, Çanakkale gezisi talimatı verdi

Çocuk başkan Azra Günal’ın Çanakkale Gezisi talimatına yanıt veren Başkan Büyükkılıç, gereğinin yerine getirilmesi için talimatını ilgili birimlere verdiğini söyledi.

Başkan Büyükkılıç’a Kitap Fuarı ve Şenlik teşekkürü

Daha sonra başkanlık makam koltuğuna oturan Cihangir Okulları 2’nci Sınıf Öğrencisi Serenay Erdoğdu isimli minik öğrenci de çocuklar için parklar, kütüphaneler istediğini, Kitap Fuarı ve Şenlikler için de Başkan Büyükkılıç’a teşekkür ettiğini söyledi.

Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Başkan Büyükkılıç da öğrencilere teşekkürlerini ileterek, “Talimatı vereceksiniz, gereği yapılacak. Başkan sizsiniz” diye konuştu. Büyükkılıç, Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği’nin minikler için ayrı bir hediye olduğunu, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi etkinlik alanının çocuklarla dolup, taştığını ifade etti.

Ziyarette, Melikgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya, okulların yönetimi ve öğretmenleri ile öğrenciler de hazır bulundu.